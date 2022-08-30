Йти до школи чи лишатися дома? Психологиня дала пораду батькам

Катерина Гольцберг: «Ми маємо навчити дитину просити про допомогу. Це основа того, що вона буде у безпеці»

«На першому місці має бути безпека дитини»

Дитяча психологиня Катерина Гольцберг у розмові з «Главкомом» порадила батькам, які тривожаться через навчання в умовах війни, перевірити умови, в яких буде перебувати дитина. Також слід зважати на психологічний стан школяра.

«На першому місці має бути безпека дитини. Завжди, коли у мене питають, чи відпускати дитину на очну форму навчання, чи ні, треба враховувати, по-перше, умови, у яких перебуватиме дитина. У школі, де вчиться мій син, нам у чат надсилають фото бомбосховища. Якщо дитина вперше піде до цієї школи, її батьки мали б подивитися на це приміщення, аби розуміти, в яких умовах перебуватиме її син чи донька. Це полегшило б можливість вибору: чи йти до школи, чи лишатися вдома», – сказала психологиня.

Крім того, слід врахувати стан дитини: як вона реагує на сирени, чи не боятиметься йти до того шкільного бомбосховища, чи не буде вона від того у струпорі, чи немає у неї клаустрофобії, чи не намагатиметься втекти.

Зважаючи на ці чинники батьки мають приймати рішення, яку форму навчання обрати.

Нагадаємо, у столиці зараз перебувають майже 180 тис. школярів, і 138 тис. із них розпочнуть новий навчальний рік у режимі офлайн.

Крім того, Міністерство освіти і науки України переглянуло навчальну програму для школярів на 2022-2023 роки. Тепер на уроках історії викладатимуть російсько-українську війну, на правознавстві – міжнародне гуманітарне право, а основи здоров’я включатимуть домедичну допомогу.