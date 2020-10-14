Ізраїль знову на п’ять днів продовжив карантин



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Влада ще з 22 вересня почала готуватися до посилення заходів

Спеціальний урядовий комітет, збереться знову у четвер, аби обговорити можливе подальше продовження локдауну

Уряд Ізраїля на п’ять днів продовжив загальнодержавний локдаун, викликаний пандемією Covid-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на речника уряду Ізраїля пише Сіньхуа.

«Локдаун, що розпочався 18 вересня й спершу мав бути скасований в середу, буде продовжено до півночі неділі», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що спеціальний урядовий комітет, який займається протидією Covid-19, збереться знову у четвер, аби обговорити можливе подальше продовження локдауну й скасування певних обмежень.

«Відповідно до даних, наданих мінфіном, двотижневе продовження чинного локдауну завдасть економіці Ізраїля 13 млрд шекелів (близько $3,8 мільярда) збитків», – стверджує Сіньхуа.

Нагадаємо, що суперкарантин в Ізраїлі. Влада ще з 22 вересня почала готуватися до посилення заходів.

Також, Ізраїль введе війська в регіони, які увійшли у «червоні» карантинні зони.

Раніше повідомлялося, що Нетаньягу наполягає на введенні режиму ізоляції на два-три тижні з суворим дотриманням правил, а потім пропонує послаблювати їх в залежності від обстановки.

До слова, в Ізраїлі з 7 вересня у 40 містах через погіршення епідеміологічної ситуації запровадили комендантську годину.

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