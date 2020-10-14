У Києві антирекорд смертей від коронавірусу за добу
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі
За минулу добу, 13 жовтня, у Києві померла найбільша кількість хворих на Covid-19 за весь час пандемії – 21 людина, всього за добу захворювання виявили у 422 людей.
Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Серед нових хворих – 236 жінок віком від 18 до 89 років, 153 чоловіка віком від 18 до 92 років, 14 дівчаток від 16 днів до 17 років та 19 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, 16 медиків.
До лікарень столиці потрапили 78 пацієнтів. Одужали за минулу добу 268 людей.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 91, в Оболонському – 61 та в Дарницькому районі – 59 випадків.
Загалом станом на 14 жовтня у столиці вже 28 512 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, 518 людей померли і 10 299 одужали.
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Всього276177
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Хворіють152249
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Одужали118699
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Померли5229
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 13 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5590 осіб. Це на 1170 випадків більше, ніж днем раніше (4420).
Одужали за минулу добу – 2137 людей (у попередній день 2152), померли 107 осіб (у попередній день 107).
Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 276177 людей, одужали 118699 осіб, летальних випадків – 5229.