  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Макрон після переговорів із Путіним зателефонував Зеленському

    Макрон зателефонував Зеленському після розмови з Путіним - Макрон після переговорів із Путіним зателефонував Зеленському
    Макрон зателефонував Зеленському після розмови з Путіним
    фото: EPA

    Президенти України та Франції обмінялися думками щодо останніх міжнародних переговорів

    Президент Франції Емманюель Макрон зателефонував Володимиру Зеленському після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

    «Продовжили діалог з Емманюелем Макроном. Подякував йому за візит до України», – написав Зеленський.

    Президент розповів, що вони обговорили ситуацію з безпеки та шляхи активізації мирного процесу в межах «Нормандського формату» та Тристоронньої контактної групи. Крім того, сторони обмінялися думками щодо останніх міжнародних переговорів.

    «Ціную особисту залученість Емманюеля Макрона до процесу деескалації», – наголосив Зеленський.

    Як повідомляв раніше Єлисейський палац, президенти Франції і Росії провели в суботу телефонну розмову тривалістю 1 год. 40 хв. У понеділок Макрон здійснив поїздку до Москви, де провів п'ятигодинні переговори з Путіним, щоб обговорити шляхи деескалації кризи. Після цього французький лідер побував у Києві та Берліні.

    Як повідомлялося, Туреччина отримала від джерел у Росії і Білорусі спростування заяв про підготовку вторгнення в Україну. Також Анкара вважає нереалістичним вторгнення Росії в Україну, коли Москва веде переговори з НАТО щодо гарантій безпеки. Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

    Теги: Путін Володимир Зеленський Еммануель Макрон президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Макрон після переговорів із Путіним зателефонував Зеленському