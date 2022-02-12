Макрон після переговорів із Путіним зателефонував Зеленському

Президенти України та Франції обмінялися думками щодо останніх міжнародних переговорів

Президент Франції Емманюель Макрон зателефонував Володимиру Зеленському після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

«Продовжили діалог з Емманюелем Макроном. Подякував йому за візит до України», – написав Зеленський.

Президент розповів, що вони обговорили ситуацію з безпеки та шляхи активізації мирного процесу в межах «Нормандського формату» та Тристоронньої контактної групи. Крім того, сторони обмінялися думками щодо останніх міжнародних переговорів.

«Ціную особисту залученість Емманюеля Макрона до процесу деескалації», – наголосив Зеленський.

Продовжили діалог з @EmmanuelMacron. Подякував за його візит до . Говорили про безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу в межах #N4, ТКГ. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2022

Як повідомляв раніше Єлисейський палац, президенти Франції і Росії провели в суботу телефонну розмову тривалістю 1 год. 40 хв. У понеділок Макрон здійснив поїздку до Москви, де провів п'ятигодинні переговори з Путіним, щоб обговорити шляхи деескалації кризи. Після цього французький лідер побував у Києві та Берліні.

Як повідомлялося, Туреччина отримала від джерел у Росії і Білорусі спростування заяв про підготовку вторгнення в Україну. Також Анкара вважає нереалістичним вторгнення Росії в Україну, коли Москва веде переговори з НАТО щодо гарантій безпеки. Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.