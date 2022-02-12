Військовий експерт назвав можливі сценарії нової агресії Росії

«Українці так просто не здадуться. Путін отримає по-повній»

Війська на кордоні з Україною можуть бути потрібні президенту Росії Володимирові Путіну для реалізації низки сценаріїв. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський. Найбільш імовірною, на його думку, є послідовність таких дій – очільник країни-агресорки спочатку намагатиметься дипломатичними засобами витиснути з України виконати його умови, а у разі програшу вдатися до різноманітних засобів дестабілізації ситуації у нашій країні.

«Ту ж «фінляндізацію» (значні обмеження державної самостійності, які велика держава накладає на свого більш слабкого сусіда), про яку вже пишуть в пресі, – відмову від вступу до НАТО або негласну згоду розтягнути цей процес на невизначений час. Такий собі статус для нашої країни «НАТО +». Це може бути сприйнято усіма сторонами. Якщо цього не вдасться (а від України Путін не відмовиться ніколи), з великою часткою ймовірності може бути використаний інший варіант. На першому етапі – масштабна дестабілізація України, коли будуть використовуватися всі можливі засоби. Це і обмеження поставок палива, енергокриза, кібератаки по критичній інфраструктурі. Якщо не вдасться, то ведення вогню. Але головніше – це робитиметься не руками Росії, а чужими. А потім – розрахунок на протестні акції в Україні, бажано з застосуванням сили та людськими жертвами», – пояснив експерт.

За словами Миколи Сунгуровського, Росія в якийсь момент скаже всьому демократичному світу, що Україна не може гарантувати безпеку власних громадян, тому вводить миротворчий контингент, аби захистити своїх «братів».

«Ми ж для них – «брати». Після перших жертв серед миротворців починається «грузинський варіант» і вводяться регулярні війська та спецзагони для зачистки території. Це – план Кремля. Те, що він не збудеться, – інше питання, бо українці так просто не здадуться. Путін отримає по-повній»,

Експерт також додав, що з точки зору США та НАТО, здача України після виходу з Афганістану – це кінець. Вони остаточно втратять свій імідж плюс дадуть додаткові козирі в руки Китаю. «Колективний Захід» навряд чи на це піде.

«Можна спрогнозувати, що, не досягши результатів за жодним зі своїх сценаріїв, Путін включить «план Х». Погодиться припинити навчання, відвести війська від українського кордону, скаже, що він готовий на договір щодо ракет середньої та малої дальності, припинить газову блокаду Європи. Але Крим та Донбас в цей пакет навряд чи будуть входити. При цьому росіяни будуть розповідати, що вони – мирні люди і не хочуть війни, просто хочуть, аби пострадянський простір був сферою впливу Росії. Це й буде елементом того компромісу, на який Захід піде або ні», – висловив думку військовий експерт.

Крім того, Микола Сунгуровський зауважив, Україна не хоче виконувати Мінські угоди, адже Зеленському рух спротиву поставить умови, що в такому випадку він не сидітиме на Банковій.

Як відомо, 8 лютого до Києва з робочим візитом прибув президент Франції Еммануель Макрон. Це перша поїздка глави Французької Республіки до України за 24 роки – востаннє такий візит здійснював Жак Ширак у 1998.

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон після перемовин у Маріїнському палаці провели зустріч з журналістами.

Зокрема, Зеленський відповів Путіну на вислів «Подобається – не подобається, терпи, моя красуня».

Також Зеленський сказав, що може наблизити саміт Нормандської четвірки.

Раніше французька Le Figaro написала, що Макрон розповів журналістам, що однією з тем перемовин з Путіним є ідея «фінляндизації» України, тобто закріплення за нею позаблокового статусу. Ще одне французьке видання, Le Monde, підтвердило, що Макрон говорив про «фінляндизацію» із Путіним напередодні зустрічі із Володимиром Зеленським.

Ще видання The Financial Times писало, що Макрон уклав угоду з Путіним. Нагадаємо, переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин.