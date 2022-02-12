Глава МЗС Туреччини отримав дані, що спростовують вторгнення Росії в Україну

Мевлют Чавушоглу пояснив, чому вторгнення зараз неможливе

Туреччина отримала від джерел у Росії і Білорусі спростування заяв про підготовку вторгнення в Україну. Також Анкара вважає нереалістичним вторгнення Росії в Україну, коли Москва веде переговори з НАТО щодо гарантій безпеки. Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив в ефірі телеканалу CNN Türk.

Він нагадав, що західні ЗМІ раніше заявили про нібито підготовлюване вторгнення в Україну, а США неодноразово звертали увагу на можливість початку великомасштабної війни в короткі терміни. При цьому джерела міністра в Росії і Білорусі інформацію спростували.

«Білоруські джерела також заперечують можливість нападу на Україну через Білорусь. Нам потрібно зосередитися на зниженні напруженості. У Росії і НАТО ведеться листування по гарантіях безпеки», – додав глава МЗС Туреччини, зазначивши, що було б неправильно, якби Росія спробувала зробити таке вторгнення, поки триває цей процес.

Крім цього, Чавушоглу підтвердив готовність Анкари провести зустріч Путіна і Зеленського на своїй території. Він додав, що позитивних або негативних відповідей від Росії на даний момент не було.

Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО.

Нагадаємо, минулої ночі одразу низка західних ЗМІ видала статті про можливе вторгнення Росії в Україну. Bloomberg називає дату 15 лютого. Німецький Der Spiegel з посиланням на ЦРУ стверджує, що вторгнення може початися вже «найближчої середи», - 16 лютого. Politico називає ту саму дату, також посилаючись на американську розвідку.

На карті прогноз американського каналу NBC News про те, як відбуватиметься напад. За їхніми даними, Київ можуть захопити упродовж двох діб.

У Білому домі відразу спростували подібні заяви американських ЗМІ. Кажуть, що ця інформація не відображає дані адміністрації США. Окрім цього, Путін та Байден сьогодні проведуть телефонну розмову та обговорять ситуацію навколо України.

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