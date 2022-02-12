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    Зеленський обговорив з головою ОБСЄ мирний процес на Донбасі

    Президент України провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі - Зеленський обговорив з головою ОБСЄ мирний процес на Донбасі
    Президент України провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі
    фото: president.gov.ua

    Зеленський заявив, що Україна очікує активізацію роботи Тристоронньої контактної групи

    Президент України Володимир Зеленський провів у Харкові зустріч з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Зеленський поінформував про безпекову ситуацію в регіоні, зазначивши, що Україна виступає за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту в усіх наявних переговорних форматах, зокрема в Нормандському.

    Зеленський і Збігнєв Рау обмінялися думками та оцінками щодо останніх міжнародних заходів і контактів зі стратегічними партнерами.

    Глава держави також привернув увагу до розблокування роботи Тристоронньої контактної групи, зауваживши, що українська сторона винесла на її розгляд низку важливих ініціатив, що покликані розв’язати нагальні проблемні гуманітарні питання.

    Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці в економіці, енергетиці та інфраструктурі.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що відвідає Україну, зокрема східну частину країни, і це буде його перша поїздка в ролі голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

    Раніше польський міністр заявив, що ризик виникнення війни в Європі на сьогодні значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

    Тим часом ОБСЄ нарахувала понад 100 танків бойовиків на трьох полігонах.

    Теги: ОБСЄ Володимир Зеленський Україна президент
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    Зеленський обговорив з головою ОБСЄ мирний процес на Донбасі