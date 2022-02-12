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    Байден і Макрон проведуть телефонні розмови з Путіним

    Байден і Макрон проведуть телефонні розмови з Путіним - Байден і Макрон проведуть телефонні розмови з Путіним
    Байден і Макрон проведуть телефонні розмови з Путіним
    фото з відкритих джерел

    Розмова пройде за ініціативою американської сторони

    Президент США Джо Байден і очільник Франції Еммануель Макрон проведуть телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним у суботу, 12 лютого. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, передає «РИА-Новости».

    «Справді, американська сторона попросила про розмову з президентом Путіним, і завтра ввечері за московським часом планується розмова двох президентів», – повідомив Пєсков.

    Речник Путіна зазначив, що «запиту передувало письмове звернення американської сторони».

    Пєсков не уточнив тему розмови, хоча зрозуміло, що лідери країн обговорюватимуть загрозу вторгнення Росії в Україну.

    Пєсков також підтвердив, що на 12 лютого у Володимира Путіна запланована розмова з очільником Франції Еммануелем Макроном.

    Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що російське вторгнення в Україну «може початися в будь-який час», в тому числі під час зимової Олімпіади в Пекіні, і Сполучені Штати продовжують «бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації».

    Теги: США Путін Еммануель Макрон президент Ентоні Блінкен
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    Байден і Макрон проведуть телефонні розмови з Путіним