Байден і Макрон проведуть телефонні розмови з Путіним

Розмова пройде за ініціативою американської сторони

Президент США Джо Байден і очільник Франції Еммануель Макрон проведуть телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним у суботу, 12 лютого. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, передає «РИА-Новости».

«Справді, американська сторона попросила про розмову з президентом Путіним, і завтра ввечері за московським часом планується розмова двох президентів», – повідомив Пєсков.

Речник Путіна зазначив, що «запиту передувало письмове звернення американської сторони».

Пєсков не уточнив тему розмови, хоча зрозуміло, що лідери країн обговорюватимуть загрозу вторгнення Росії в Україну.

Пєсков також підтвердив, що на 12 лютого у Володимира Путіна запланована розмова з очільником Франції Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що російське вторгнення в Україну «може початися в будь-який час», в тому числі під час зимової Олімпіади в Пекіні, і Сполучені Штати продовжують «бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації».