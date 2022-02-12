Макрон та Путін провели телефонні переговори

Розмова двох президентів тривала понад півтори години

Президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін у суботу провелу телефонну розмову, яка тривала 1 год. 40 хв. Про це повідомляє Europe 1.

«Президент Франції Еммануель Макрон у суботу розмовляв зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у спробі послабити напруження, що зростає, в російсько-українській кризі, повідомили в Єлисейському палаці», – вказується у повідомленні.

Зазначається, що розмова нібито почалася о 12:30 за французьким часом. Вона передувала телефонним переговорам президента США Джо Байдена та Володимира Путіна.

Російські ЗМІ вказали, що у Кремлі підтвердили проведення телефонних переговорів Путіна та Макрона.

Раніше ЗМІ повідомили, що Макрон озвучив Путіну пропозиції щодо України, які не були погоджені з НАТО.

Нагадаємо, 7 лютого у Кремлі відбулися переговори президентів Франції та Росії Емманюеля Макрона та Володимира Путіна. Їх основною темою було врегулювання ситуації навколо України.

Наступного дня Макрон відвідав Київ, де провів переговори із українським лідером Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці.

Макрон, зокрема, заявив, що Мінські угоди – це єдиний шлях, який дозволить встановити мир.

До слова, Кремль почув позитивні сигнали у підсумках візиту президента Франції Еммануеля Макрона до України. Оцінку його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у середу, 9 лютого, дав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Окрім цього, Путін та Байден сьогодні проведуть телефонну розмову та обговорять ситуацію навколо України.

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