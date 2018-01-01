Макрон у юності написав еротичний роман, присвячений майбутній дружині
- Сьогодні, 07:51
-
Розсилка
Твір Макрона був присвячений Брижит Троньє, яка раніше навчала майбутнього лідера країни французькій мові
Президент Франції Еммануель Макрон у юному віці - у 16 років - написав еротичний роман, присвячений зародженню стосунків з його 40-річним педагогом і майбутньою дружиною Брижит Троньє, пише журнал Closer.
Інформація з'явилася напередодні виходу біографії дружини глави держави, яка надійде в продаж 17 січня 2018 року.
Видання стверджує, що в книжці наводяться слова сусідки Макрона, яка в 1993 році заробляла друкарством текстів.
«Одного разу він попросив мене надрукувати 300 сторінок книжки, яку він тільки-но написав. Це був сміливий роман, пікантний! Імена, звісно, були вигаданими, але, думаю, він хотів висловити те, що відчував у той час», - наводить журнал цитату з книжки.
Як відомо, Макрон познайомився з майбутньою дружиною Брижит Троньє, коли навчався в школі - вона навчала його французькій. Пара офіційно оформила стосунки у 2007 році. Різниця у віці між подружжям становить 24 роки.
До слова, президент Франції Еммануель Макрон хоче, щоб французький багет визнали частиною нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.
Джерело: Кореспондент.net