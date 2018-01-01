Макрон у юності написав еротичний роман, присвячений майбутній дружині

Твір Макрона був присвячений Брижит Троньє, яка раніше навчала майбутнього лідера країни французькій мові

Президент Франції Еммануель Макрон у юному віці - у 16 років - написав еротичний роман, присвячений зародженню стосунків з його 40-річним педагогом і майбутньою дружиною Брижит Троньє, пише журнал Closer. Інформація з'явилася напередодні виходу біографії дружини глави держави, яка надійде в продаж 17 січня 2018 року. Видання стверджує, що в



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Подружжя Макронів

Твір Макрона був присвячений Брижит Троньє, яка раніше навчала майбутнього лідера країни французькій мові

Президент Франції Еммануель Макрон у юному віці - у 16 років - написав еротичний роман, присвячений зародженню стосунків з його 40-річним педагогом і майбутньою дружиною Брижит Троньє, пише журнал Closer.

Інформація з'явилася напередодні виходу біографії дружини глави держави, яка надійде в продаж 17 січня 2018 року.

Видання стверджує, що в книжці наводяться слова сусідки Макрона, яка в 1993 році заробляла друкарством текстів.

«Одного разу він попросив мене надрукувати 300 сторінок книжки, яку він тільки-но написав. Це був сміливий роман, пікантний! Імена, звісно, були вигаданими, але, думаю, він хотів висловити те, що відчував у той час», - наводить журнал цитату з книжки.

Як відомо, Макрон познайомився з майбутньою дружиною Брижит Троньє, коли навчався в школі - вона навчала його французькій. Пара офіційно оформила стосунки у 2007 році. Різниця у віці між подружжям становить 24 роки.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон хоче, щоб французький багет визнали частиною нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Джерело: Кореспондент.net