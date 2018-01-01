Макрон пропонує внести французький багет у список спадщини ЮНЕСКО

Макрон певен, що французи мають зберегти досконалість багета

Президент Франції Еммануель Макрон хоче, щоб французький багет визнали частиною нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомляє DPA. «Ми повинні зберегти досконалість багета і нашу майстерність у його створенні, і тому його слід включити до списку всесвітньої спадщини», - сказав Макрон у п'ятницю в ефірі Europe1. «Багет є



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Еммануель Макрон

Макрон певен, що французи мають зберегти досконалість багета

Президент Франції Еммануель Макрон хоче, щоб французький багет визнали частиною нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомляє DPA.

«Ми повинні зберегти досконалість багета і нашу майстерність у його створенні, і тому його слід включити до списку всесвітньої спадщини», - сказав Макрон у п'ятницю в ефірі Europe1.

«Багет є частиною повсякденного життя у Франції, і це - особлива історія», - додав французький лідер.

Одним із подібних прикладів Макрон назвав неаполітанську піцу, приготування якої внесли у список спадщини ЮНЕСКО в грудні.

«Я знаю наших пекарів - вони побачили, що неаполітанцям вдалося домогтися визнання піци спадщиною ЮНЕСКО. І вони запитали: «Чому б не багет?» І вони мають рацію», - сказав Макрон.

Джерело: Укрінформ