Макрон закликав Алієва припинити наступ



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Еммануель Макрон зателефонував Ільхаму Алієву Фото: Getty Images

Президенти Франції і Азербайджана поспілкувалися по телефону

Президент Франції Еммануель Макрон подзвонив азербайджанському колезі Ільхаму Алієву і закликав до відновлення режиму припинення вогню на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Про це повідомляє прес-служба президента Азербайджану.

«Президент Франції висловив стурбованість бойовими діями, що тривають на лінії вірмено-азербайджанського зіткнення і закликав до якнайшвидшого відновлення режиму припинення вогню і переговорів», ідеться в повідомленні.

«Азербайджанська армія провела успішні контрнаступальні операції і звільнила частину окупованих територій», - додають в адміністрації Алієва. На думку азербайджанської сторони, Єреван зробив кроки щодо зриву переговірного процесу, завдавши йому великий удар. Ільхам Алієв поклав усю відповідальність за напруження у регіоні на керівництво Вірменії.

Як повідомляв «Главком», раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян подзвонив президенту Франції Еммануелю Макрону через загострення конфлікту в зоні Нагірного Карабаху.

У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабасі, закликають до негайного припинення вогню, зокрема у гуманітарних цілях, щоб забрати тіла загиблих.