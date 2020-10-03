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    Макрон закликав Алієва припинити наступ

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    Еммануель Макрон зателефонував Ільхаму Алієву - Макрон закликав Алієва припинити наступ
    Еммануель Макрон зателефонував Ільхаму Алієву
    Фото: Getty Images

    Президенти Франції і Азербайджана поспілкувалися по телефону

    Президент Франції Еммануель Макрон подзвонив азербайджанському колезі Ільхаму Алієву і закликав до відновлення режиму припинення вогню на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Про це повідомляє прес-служба президента Азербайджану.

    «Президент Франції висловив стурбованість бойовими діями, що тривають на лінії вірмено-азербайджанського зіткнення і закликав до якнайшвидшого відновлення режиму припинення вогню і переговорів», ідеться в повідомленні.

    «Азербайджанська армія провела успішні контрнаступальні операції і звільнила частину окупованих територій», - додають в адміністрації Алієва. На думку азербайджанської сторони, Єреван зробив кроки щодо зриву переговірного процесу, завдавши йому великий удар. Ільхам Алієв поклав усю відповідальність за напруження у регіоні на керівництво Вірменії.

    Як повідомляв «Главком», раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян подзвонив президенту Франції Еммануелю Макрону через загострення конфлікту в зоні Нагірного Карабаху.

    У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабасі, закликають до негайного припинення вогню, зокрема у гуманітарних цілях, щоб забрати тіла загиблих.

    Нагадаємо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

     

    Азербайджан Вірменія Нагорний Карабах
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