Прем'єр Вірменії подзвонив Макрону через конфлікт в Нагірному Карабасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пашинян заявив, що Азербайджан почав бойові дії на всьому кордону з Карабахом

Французький лідер заявив про необхідність вжити всіх заходів для розрядки напруженості і припинення бойових дій

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян подзвонив президенту Франції Еммануелю Макрона через загострення конфлікту в зоні самопроголошеного Нагірного Карабаху.

Про це повідомляє телеканал «Вірменія 1».

За словами глави вірменської уряду, 27 вересня Азербайджан почав бойові дії на всьому свому кордоні з Карабахом. Він звинуватив Баку в провокаціях з метою атакувати і вірменський кордон.

ім того, Пашинян висловив заклопотаність через «жорстку упереджено-агресивну позицію Туреччини». Він закликав утримати Анкару від втручання в конфлікт.

Французький лідер заявив про необхідність вжити всіх заходів для розрядки напруженості і припинення бойових дій. Він також висловився за активізацію дій мінської групи ОБСЄ, чиї країни очолюють пошук шляхів мирного вирішення карабахського конфлікту.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.

До слова, вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян у неділю, 27 вересня, мав телефонну розмову з російським президентом Путіним.

На Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників.

Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

Раніше Міноборони Вірменії показало обстріл і знищення бойових танків Збройних сил Азербайджану на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Азербайджанська сторона заперечує факт знищення військової техніки в результаті дій Вірменії.