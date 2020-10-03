Мінська група ОБСЄ просить тиші в Карабаху, щоб забрати тіла загиблих



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1 жовтня Азербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху

Питанням репатріації загиблих військових займається ОБСЄ та Міжнародний комітет Червоного Хреста

У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабаху, закликають до негайного припинення вогню, зокрема у гуманітарних цілях, щоб забрати тіла загиблих.

Про це йдеться у заяві Мінської групи, повідомляє «Інтерфакс».

«Співголови рішуче засуджують насильство, яке відбувається в зоні нагірно-карабахського конфлікту і висловлюють тривогу в зв’язку з повідомленнями про зростання жертв серед цивільного населення», йдеться у заяві.

У Мінській групі вказали, що питанням репатріації загиблих військових займається ОБСЄ та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Там також вказали, що участь у вірмено-азербайджанському конфлікті третіх сторін підриватиме зусилля із встановлення миру в регіоні.

Як повідомлялося 1 жовтня, Азербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху.

Також повідомлялося, що влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі.

До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Нагадаємо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

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