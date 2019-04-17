Макрон заявив про намір відновити Нотр-Дам де Парі протягом п’яти років



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Собор Паризької Богоматері після пожежі, 16 квітня 2019 року Фото: Reuters

За словами Макрона, французи повинні об'єднатися, щоб відновити собор

Президент Франції Еммануель Макрон після масштабної пожежі в Нотр-Дам де Парі звернувся до французького народу.

Про це повідомляє Le Figaro.

За словами Макрона, французи повинні об'єднатися, щоб відновити собор: «Я хочу, щоб наш собор був відновлений протягом п’яти років».

«За свою історію ми побудували міста, порти, церкви. Багато згоріли, були знищені. Кожен раз ми їх перебудовували. Пожежа в Нотр-Дамі говорить нам, що наша історія ніколи не забудеться», - заявив Макрон.

Раніше повідомлялося, що на реставрацію собору піде мінімум 5-15 років і сотні мільйонів євро.

Нагадаємо, Німеччина допоможе Франції у відбудові Собору Паризької Богоматері.

Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі вдалося зберегти, але шпиль і дах повністю згоріли.