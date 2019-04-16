Німеччина допоможе Франції у відбудові Собору Паризької Богоматері



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Наслідки пожежі у Соборі Паризької Богоматері

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підкреслила, що «Нотр-Дам - не тільки символ християнства у Франції, а й наша спільна, європейська спадщина»

Канцлер Німеччини Ангела Меркель віддала розпорядження міністерству культури підтримувати контакт із французькими колегами в питанні відбудови Собору Паризької Богоматері.

Про це глава німецького уряду заявила у вівторок у Берліні, повідомляє «Укрінформ».

«Нотр-Дам - не тільки символ християнства у Франції, а й наша спільна, європейська спадщина, яку ми поділяємо. Тому ми, звичайно ж, повністю готові посприяти у відновленні собору спільними зусиллями, з використанням німецької експертизи та німецького досвіду», - сказала Меркель.

Канцлер телефонувала лідерові Франції Макрону в понеділок увечері, а також у вівторок удень. За її словами, вона стежила за репортажами з-під охопленого вогнем собору, як і багато людей у світі.

«Бачити у вогні цю прекрасну церкву, серце Парижа, - це глибоко нас усіх схвилювало», - сказала Меркель, віддавши належне самовідданій праці французьких пожежників.

Раніше із заявами щодо Собору Паризької Богоматері виступили iншi високопосадовці ФРН.

«Нотр-Дам - не просто французька церква, не просто великий будинок: це велика спадщина європейської культури, символ європейської культури і важливий документ європейської історії, - наголосив федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр. - Ось чому я хотів би скористатися цією можливістю і звернутися до громадян Німеччини і всієї Європи підтримати відновлення Нотр-Даму».

Голова Бундестагу Вольфганг Шойбле в листі очільникові Національних зборів Франції Рішару Феррану розповів про глибоке потрясіння, яке на нього справила пожежа.

«Ця руйнівна пожежа в середині Страсного тижня в паризькій визначній пам'ятці, яка має найвищу символічну цінність для всіх французів і є серцем нашої загальноєвропейської культури, наповнює християнство болем», - написав Шойбле, який якраз у понеділок читав у Парижі лекцію про німецько-французьку дружбу і співробітництво.

Спікер німецького парламенту також запевнив, що громадяни ФРН зроблять свій внесок у відбудову собору.

Про солідарність сказав і міністр закордонних справ Гайко Маас. Він запропонував французам «будь-яку можливу підтримку» і повідомив, що фахівці у Франції та Німеччині дуже тісно співпрацюють.

«Якщо Франція хоче використовувати цю мережу співпраці, ми готові допомогти друзям, де це буде потрібно», - сказав голова МЗС ФРН.

Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі вдалося зберегти, але шпиль і дах повністю згоріли.