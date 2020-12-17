Малий бізнес не платитиме єдиний податок до травня

Дрібні підприємці також не сплачуватимуть податок за грудень 2020 року

Платники єдиного податку І групи звільняються від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень-травень 2021 року.

Відповідний закон №1072-IX набрав чинності 10 грудня.

Згідно із доповненнями до закону, тимчасово платники єдиного податку першої групи звільняються від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень-травень 2021 року, крім випадків порушення такими платниками встановлених главою 1 розд. XIV ПКУ умов застосування першої групи платників єдиного податку.

При цьому ставки єдиного податку для першої групи платників єдиного податку за такі періоди не застосовуються.

Що стосується звільнення платників єдиного податку ІІ групи від сплати єдиного податку (авансових внесків) за грудень 2020 року та січень-травень 2021 року, то відповідні зміни до Податкового кодексу не вносились.

Напередодні глава комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні можуть знизити податки майже на 20%.

Разом з тим Київ хоче продовжити «карантинні» пільги для бізнесу до 30 червня. Київська міська рада найближчим часом розгляне проєкт рішення за поданням київського міського голови Віталія Кличка, що стосується підтримки суб’єктів господарської діяльності на період карантину.

Нагадаємо також, що підприємці 15 грудня вийшли на протести у центр столиці через жорсткий карантин, який уряд вводить у січні.

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