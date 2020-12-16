На Майдані знову сутички: цього разу – через пінопласт

Правоохоронці конфіскували у протестувальників пінопласт

У середу, 16 грудня, у другий день протестів підприємців у Києві між правоохоронцями та мітингувальниками знову сталися сутички.

Про це повідомляє APnews.

Так, підприємцям на автобусі привезли пласти пінопласту, щоб ті на них сиділи. Однак правоохоронці вилучили передачу – склали пласти пінопласту до себе в авто і повезли в невідомому напрямку.

Підприємці скаржаться, що їм навіть не пояснили причину, чому не можна використовувати пінопласт.

«Сказали просто – не дозволяється», – розповів один з підприємців.

В результаті конфлікту цього разу ніхто не постраждав, але ФОПи викликали слідчо-оперативну групу: хочуть написати заяву і з'ясувати, чому у них конфіскували пінопласт і чому його не можна використовувати на протестах.

Раніше столична поліція заявила, що 15 грудня ввечері під час демонтажу встановлених на Майдані Незалежності наметів група нетверезих протестувальників накинулася на правоохоронців. Нібито тілесні ушкодження отримали трої поліцейських. Їх із розбитими обличчями та забоями тіла госпіталізували. За фактом травмування поліцейських під час акції на Майдані Незалежності розпочато кримінальне провадження.

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