Київ хоче продовжити «карантинні» пільги для бізнесу до 30 червня

Передбачена компенсація за час діяльності у повний локдаун

Столична влада запровадила найбільший комплекс пільг щодо роботи бізнесу в період карантину та має намір продовжити їх. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Олександр Харченко під час наради з бізнес-асоціаціями.

«Ми як місто зі свого боку ухвалили низку рішень, які спрямовані на підтримку суб’єктів господарювання на території Києва. З іншого боку, у наших рішеннях також чітко зазначено, що власники закладів мають дотримуватися санітарно-гігієнічних та протиепідемічних правил і норм. Насправді міська влада та бізнес сьогодні мають знайти компроміс, аби суб’єкти господарювання максимально комфортно пройшли протиепідемічні обмеження, але й так, щоб ця діяльність не призвела до збільшення кількості хворих», – підкреслив Харченко.

Він також повідомив, що Київська міська рада найближчим часом розгляне проєкт рішення за поданням київського міського голови Віталія Кличка, що стосується підтримки суб’єктів господарської діяльності на період карантину.

«Ми зареєстрували новий проєкт рішення, який фактично продовжує до 30 червня комплекс заходів підтримки суб’єктів підприємницької діяльності, що запровадила у столиці міська влада. Окрім того, ми розширюємо це рішення від березня 2020 року. Зокрема, передбачена компенсація за час діяльності у повний локдаун. І, звичайно, передбачено продовження пільг, запроваджених у березні, що стосувалися і оренди комунального майна, роботи літніх та сезонних майданчиків закладів харчування тощо», – зазначив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, що Віталій Кличко раніше звернувся до уряду невідкладно розробити і запропонувати механізми компенсацій і пільг для бізнесу.

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.