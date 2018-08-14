Манафорт відмовився свідчити у суді



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Пол Манафорт

Екс-піарника Трампа звинувачують в ухиленні від сплати податків, відмиванні грошей та брехливих свідченнях

Американський політичний консультант Пол Манафорт вперше виступив на суді, але лише для того, щоб сказати, що не буде давати свідчення.

Він скористався своїм правом на мовчання, передає CNN.

У свою чергу, адвокати Манафорта повідомили, що не будуть викликати свідків захисту і не стануть викладати свої аргументи.

Тепер суд повинен перейти до заключних заяв сторін, після чого 12 присяжних розпочнуть обговорення вердикту.

Напередодні прокурори завершили виклад аргументів проти колишнього глави передвиборного штабу Дональда Трампа, який звинувачується в податкових і банківських махінаціях.

Прокурори представили понад два десятки свідків, які розповіли про те, як 69-річний Манафорт обманював банки, ухилявся від податків і витрачав величезні суми на розкішний спосіб життя. У період з 2010 по 2014 рр. Манафорт заробив близько 60 мільйонів доларів, лобіюючи інтереси прокремлівських політиків в Україні.

За словами свідків, значну частину зароблених коштів він приховав на 31 зарубіжному рахунку, уникаючи сплати податків і переводячи кошти безпосередньо підрядникам для покупки елітних товарів і облаштування дорогих об'єктів нерухомості.

Манафорту висунуті звинувачення за 18 пунктами, у тому числі в податкових і банківських махінаціях, а також в приховуванні іноземних банківських рахунків. У разі визнання провини за всіма пунктами йому загрожує від 8 до 10 років у в'язниці.

Це перша справа в рамках розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, доведена до суду. Мюллер висунув звинувачення Манафорту в жовтні 2017 року рамках розслідування про російське втручання у вибори 2016 року.