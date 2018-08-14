У США сторона звинувачення закінчила допит свідків у справі Манафорта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пол Манафорт

Звинувачення представляло докази і допитувало свідків протягом 10 днів з початку судового процесу

У США сторона звинувачення закінчила допитувати свідків у справі екс-глави передвиборного штабу американського президента Дональда Трампа Пола Манафорта.

Про це повідомляє Associated Press.

Відзначається, що звинувачення представляло докази і допитувало свідків протягом десяти днів з початку процесу.

Манафорта підозрюють в тому, що з 2010 по 2014 рік він не заплатив податки з приблизно $16 млн. При цьому він нібито тримав гроші в іноземних банках.

Раніше американський банкір заявив, що Манафорту видали кредит в надії на посаду в уряді Трампа.

Як відомо, судові слухання у справі Манафорта почалися 31 липня. Екс-главу передвиборчого штабу Дональда Трампа звинувачують у відмиванні грошей, отриманих від українських політиків, які перебували при владі до Майдану. Пол Манафорт працював політтехнологом екс-президента України Віктора Януковича і Партії регіонів.

Він отримав за свою роботу понад 60 мільйонів доларів, половину з яких, за версією сторони обвинувачення, приховав від податків. Всього в обвинуваченні проти Манафорта і його партнера Гейтса - 32 епізоди, що описують фінансові зловживання та махінації.

Нагадаємо, партія Опозиційний блок заборгувала американському політтехнологу Полу Манафорту 2,4 мільйона доларів за роботу під час виборів до Верховної Ради у 2014 році, заявив ключовий свідок у справі Манафорта та його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс.