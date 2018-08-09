Манафорт за рік отримав від українських політиків 31 мільйон доларів



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Колаж: realist Пол Манафорт

Манафорт заробив в Україні мільйони доларів, які приховав, щоб не платити податки у США

Колишній глава передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа та політтехнолог Партії регіонів Пол Манафорт у 2010-2014 роках заробив в Україні 60 млн доларів, 31 млн з яких - у 2012 році.

Про це заявив на суді співробітник податкової служби США Майкл Уелш, повідомляє The Washington Post.

«Манафорт отримав від України близько 15,5 млн доларів, які він приховав, щоб не платити податки. Ці гроші ніколи не надходили на ділові або особисті рахунки Манафорта у США. Манафорт також фальшиво зареєстрував додаткові 1,5 млн доларів доходу в якості кредиту», - заявив Уелш.

Також судовий бухгалтер ФБР Морган Магіонос на суді у справі про податкові злочини Манафорта додав, що 2012 рік був найбільш прибутковим роком для політтехнолога.

«Українські політики заплатили йому 31 млн доларів. Водночас, у 2012 він витратив найбільше коштів - понад 9,2 млн доларів, переважно, на нерухомість» - сказав Магіонос.

Напередодні головний свідок у справі Манафорта Рік Гейтс заявив, що Опозиційний блок заборгував політтехнологу 2,4 мільйона доларів за роботу під час виборів до Верховної Ради у 2014 році.

Нагадаємо, Ахметов і Колесніков прокоментували інформацію про співпрацю з Манафортом.

Зазначимо, що у вівторок Гейтс на суді заявив, що Пінчук також був клієнтом Манафорта.

Нагадаємо, Гейтс також засвідчив у суді, що допомагав Манафорту підробляти фінансові документи для податкової служби США, у яких не вказувалися мільйонні надходження з-за кордону.

Раніше повідомлялося, що колишній партнер екс-голови передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта - Рік Гейтс - заявив, що Манафорт допомагав українському президенту Петру Порошенку під час президентської кампанії 2014 року.

Натомість у Порошенка відхрестилися від співпраці з Манафортом