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    Маніпуляція не пройшла. ПАРЄ відмовила Росії у дебатах щодо української мови

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    РФ в ПАРЄ ініціювала дебати з української мови - Маніпуляція не пройшла. ПАРЄ відмовила Росії у дебатах щодо української мови
    РФ в ПАРЄ ініціювала дебати з української мови
    Фото: Ellen Wuibaux/Council of Europe

    Члени російської делегації вважають, що перехід сфери обслуговування в Україні на українську мову є «агресивною кампанією проти російської мови»

    Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи не підтримало включення до порядку денного зимової сесії дебатів, які ініціювала Росія. Йдеться про так звану заборону російської мови в Україні.

    Про це в ефірі телеканалу «Прямий» повідомив член делегації Верховної Ради України в ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко за результатами проведення 22 січня засідання бюро Асамблеї.

    «Російська пропозиція відхилена бюро ПАРЄ. Зрозуміло, що це була маніпуляція російської сторони», - сказав Гончаренко.

    Нардеп відзначив, що такими ініціативами російська делегація намагається відволікти увагу «від того жаху, який має місце в їхній країні, коли опозиціонерів саджають за грати на намагаються отруїти».

    Гончаренко також додав, що українська делегація оскаржуватиме у перший день зимової сесії Асамблеї у Страсбурзі повноваження російських делегатів.

    Як відомо, 16 січня 2021 року в Україні відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською.

    Раніше нова голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що наші політики вигідно відрізнялися своєю поведінкою й професійними якостями від російських опонентів, які повернулись до ПАРЄ.

    У січні Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив рішення про те, що російська делегація в асамблеї має продовжити роботу без санкцій. За «прощення» Росії у ПАРЄ голосувала Західна Європа та одна українка. Йдеться про Юлію Льовочкіну.

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    Теги: Росія Європа Олексій Гончаренко ПАРЄ українська мова
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