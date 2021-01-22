Маніпуляція не пройшла. ПАРЄ відмовила Росії у дебатах щодо української мови

РФ в ПАРЄ ініціювала дебати з української мови

Члени російської делегації вважають, що перехід сфери обслуговування в Україні на українську мову є «агресивною кампанією проти російської мови»

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи не підтримало включення до порядку денного зимової сесії дебатів, які ініціювала Росія. Йдеться про так звану заборону російської мови в Україні.

Про це в ефірі телеканалу «Прямий» повідомив член делегації Верховної Ради України в ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко за результатами проведення 22 січня засідання бюро Асамблеї.

«Російська пропозиція відхилена бюро ПАРЄ. Зрозуміло, що це була маніпуляція російської сторони», - сказав Гончаренко.

Нардеп відзначив, що такими ініціативами російська делегація намагається відволікти увагу «від того жаху, який має місце в їхній країні, коли опозиціонерів саджають за грати на намагаються отруїти».

Гончаренко також додав, що українська делегація оскаржуватиме у перший день зимової сесії Асамблеї у Страсбурзі повноваження російських делегатів.

Як відомо, 16 січня 2021 року в Україні відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською.

Раніше нова голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що наші політики вигідно відрізнялися своєю поведінкою й професійними якостями від російських опонентів, які повернулись до ПАРЄ.

У січні Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив рішення про те, що російська делегація в асамблеї має продовжити роботу без санкцій. За «прощення» Росії у ПАРЄ голосувала Західна Європа та одна українка. Йдеться про Юлію Льовочкіну.