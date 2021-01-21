Росія ініціює в ПАРЄ дебати щодо «мовного питання» в Україні

Російська делегація в ПАРЄ ініціює проведення дебатів щодо так званого мовного питання в Україні

У РФ вважають, що зараз в Україні проходить «цілеспрямована агресивна кампанія» проти російської мови

Російська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ініціює проведення дебатів щодо так званого мовного питання в Україні.

Про це повідомив народний депутат, член постійної української парламентської делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

«Російська делегація в ПАРЄ ініціює проведення дебатів щодо мовного питання в Україні. Їх занепокоєння викликано вступом в силу статті 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». На їхню думку, зараз в Україні проходить «цілеспрямована агресивна кампанія» проти російської мови», – повідомив Гончаренко.

Як відомо, 16 січня 2021 року в Україні відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською.

Раніше нова голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що наші політики вигідно відрізнялися своєю поведінкою й професійними якостями від російських опонентів, які повернулись до ПАРЄ.

У січні Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив рішення про те, що російська делегація в асамблеї має продовжити роботу без санкцій. За «прощення» Росії у ПАРЄ голосувала Західна Європа та одна українка. Йдеться про Юлію Льовочкіну.