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    Росія ініціює в ПАРЄ дебати щодо «мовного питання» в Україні

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    Російська делегація в ПАРЄ ініціює проведення дебатів щодо так званого мовного питання в Україні - Росія ініціює в ПАРЄ дебати щодо «мовного питання» в Україні
    Російська делегація в ПАРЄ ініціює проведення дебатів щодо так званого мовного питання в Україні

    У РФ вважають, що зараз в Україні проходить «цілеспрямована агресивна кампанія» проти російської мови

    Російська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ініціює проведення дебатів щодо так званого мовного питання в Україні.

    Про це повідомив народний депутат, член постійної української парламентської делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

    «Російська делегація в ПАРЄ ініціює проведення дебатів щодо мовного питання в Україні. Їх занепокоєння викликано вступом в силу статті 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». На їхню думку, зараз в Україні проходить «цілеспрямована агресивна кампанія» проти російської мови», – повідомив Гончаренко.

    Як відомо, 16 січня 2021 року в Україні відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською.

    Раніше нова голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що наші політики вигідно відрізнялися своєю поведінкою й професійними якостями від російських опонентів, які повернулись до ПАРЄ.

    У січні Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив рішення про те, що російська делегація в асамблеї має продовжити роботу без санкцій. За «прощення» Росії у ПАРЄ голосувала Західна Європа та одна українка. Йдеться про Юлію Льовочкіну.

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    Теги: Росія депутат Олексій Гончаренко мова ПАРЄ політика скандал українська мова Україна
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