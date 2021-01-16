Неповага, зверхність, хамство. Нова глава української делегації описала поведінку росіян в ПАРЄ

В українській делегації в ПАРЄ визнали, що не навчились протистояти російським пропагандистам

Нова голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що наші політики вигідно відрізнялися своєю поведінкою й професійними якостями від російських опонентів, які повернулись до ПАРЄ.

За словами Мезенцевої, російська делегація доклала багато грошових зусиль, щоби повернутися до ПАРЄ. Проте їм так і не вдалося покращити свій імідж.

«Наші делегації часто порівнювали на січневій сесії. Російська делегація – це візуально великі дяді з американських фільмів, а ми – такі собі кульбабки, молоді, амбітні, що усміхаються всім, намагаються комунікувати. Із нами російська делегація навіть намагалася розмовляти, жартувати, хоча це були невдалі жарти. І я відчуваю цю неповагу, певну зверхність, хамство», – розповіла Мезенцева.

Вона наголосила, що під час виступів росіяни постійно перебивали, кричали, до того ж російською. «У росіян дуже мало людей знає іноземну мову, і це нас теж відрізняє, бо в нас уся делегація майже вільно володіє англійською, французькою, німецькою, польською. Я знаю чотири мови, колеги також не менше», – підкреслила Мезенцева.

Також вона зізналася, що на українську делегацію тисли російські медівники. Також вони намагалися провокувати.

«При цьому Росія повернулася до ПАРЄ попри те, що не виконала свої зобов’язання: не вийшла з Криму, з Донбасу… Вони себе відчувають абсолютними переможцями, бо повернулися, хоча нічого не виконали й нічого за це їм не було. Тому ми будемо намагатися використати легальне поле для відкликання їхньої делегації загалом», – додала вона.

Нагадаємо, у січні Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив рішення про те, що російська делегація в асамблеї має продовжити роботу без санкцій. За «прощення» Росії у ПАРЄ голосувала Західна Європа та одна українка. Йдеться про Юлію Льовочкіну.

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