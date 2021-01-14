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    «Слуга» Ясько розповіла, як Офіс Зеленського налагодив комунікацію з Медведчуком та його телеканалами

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    Єлизавету Ясько звільнили&nbsp;<span>з посади голови української делегації в ПАРЄ</span> - «Слуга» Ясько розповіла, як Офіс Зеленського налагодив комунікацію з Медведчуком та його телеканалами
    Єлизавету Ясько звільнили з посади голови української делегації в ПАРЄ
    Фото: Фейсбук Лізи Ясько

    Депутатка поскаржилась на тиск з боку офісу, яким керує Єрмак

    Народна депутатка Єлизавета Ясько, яку нещодавно зі скандалом звільнили з посади голови української делегації у ПАРЄ, заявила про налагоджену комунікацію Офісу Зеленського з Медведчуком та його телеканалами. В інтерв’ю НВ вона також повідомила про тиск з боку Єрмака.

    «За декілька днів до звільнення мав місце прямий тиск на мене з будівлі, де нині працює Андрій Єрмак», - говорить Ясько.

    «Деякі колеги по фракції влаштовували істерику, дізнавшись про мої законопроекти щодо невизнання окупації Криму та встановлення відповідальності за заперечення агресії РФ, оскільки це засмутило б їхніх промосковських парламентських «товаришів», - також повідомила представниця монобільшості.

    Ясько говорить, що представники ОПЗЖ у делегації в ПАРЄ посилюють свої позиції.

    «Раніше їхніх думок на засіданнях нашої делегації було нечутно. Їх всього 2 з 24. Однак під час операції з мого усунення вони були серед лідерів. Досвід делегатів від ОПЗЖ показує, що їх мета грати проти України, як це показало голосування за повернення російської делегації до ПАРЄ», - нагадала Ясько.

    Вона наголошує, що варто говорити не лише про ПАРЄ, а загалом про співпрацю, яка прослідковується у частини депутатів від «Слуги народу» з ОПЗЖ.

    «Є ціла низка депутатів з ОПЗЖ, які ефективно співпрацюють з ОП, а між Банковою та підконтрольними Медведчука налагоджена комунікація», - говорить нардепка.

    «Повернення Росії до ПАРЄ стало їхньою потужною перемогою - діркою в санкційному режимі, і вони прагнуть закріпити цей успіх», - наголошує Ясько.

    Теги: Віктор Медведчук телебачення ПАРЄ Опозиційна платформа — За життя партія Слуга народу Андрій Єрмак Єлизавета Ясько звільнення
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