У День Соборності Порошенко закликав й надалі тиснути на Кремль

Облога Кремля має тривати безперервно», – вважає лідер опозиції

У День Соборності України п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко розповів, що треба робити, аби наблизити повернення захоплених Росією територій і людей до єдиної соборної країни.

Перше, що має зробити влада – відновити зусилля з метою ухвалення «дорожньої карти» Мінська, який залишається основою для врегулювання, наголошує Петро Порошенко. «Його критики за два роки нічого іншого не придумали. Ця «дорожня карта» має передбачати чітку послідовність кроків. Спочатку досягнення безпеки, і лише потім – політичні питання», – нагадав Порошенко.

«Наша команда свого часу разом з Німеччиною та Францією майже дотиснули Росію до погодження такого документу. Та у 2018 році Путін в очікуванні зміни влади в Україні поставив цю дискусію на паузу. Непрофесійна команда нової української влади зняла це питання з порядку денного, і лише тепер їй доходить, що то була помилка», – констатує п’ятий Президент.

На його переконання, шанс виправити цю помилку є принаймні до кінця цього року, поки Ангела Меркель залишається на посаді канцлера в Німеччині, а в США приступає до роботи команда Джозефа Байдена, і можна розраховувати на їхню спільну підтримку.

«Те ж саме стосується і питання про миротворців на основі мандату Радбезу ООН на всій окупованій території Донбасу. Кілька років наша команда витратила, аби переконати партнерів. Правляча коаліція Німеччини навіть включила цей пункт до своєї програми. Але парадокс, для нього не знайшлося місця в програмі Зеленського», – зауважує лідер «Європейської Солідарності».

«Коли ви в останнє чули від української влади вимогу до наших партнерів посилити санкційний тиск на Росію? Над цим треба наполегливо працювати. На дипломатичному фронті не може бути жодного перемир’я. Там облога Кремля має тривати безперервно», – вважає лідер опозиції.

Він також переконаний, що слід забезпечити активнішу участь американської сторони у переговорному процесі і на донбаському, і на кримському треку, в тому числі через її залучення до нормандського формату.

Порошенко також згадав про рішення ЄСПЛ щодо порушення прав людини у окупованому Криму: «наша команда дуже довго і ретельно готувала цю справу, і перший результат істотно посилює міжнародно-правову позицію України в питанні деокупації Криму».

Він зауважив, що «зелена» влада час від часу, щоб не збитися з правильної дороги, потребує зрозумілих їй знаків у вигляді червоних ліній. «На поточний момент їх дві. Вже ясно, що цього року не буде створено належних умов для проведення на окупованих територіях виборів, які б відповідали європейським стандартам. І владі не слід дратувати суспільство порожніми балачками. Ця ж сама заувага стосується і спроби відновити закупівлю газу в Росії і повернути Україну в енергетичну залежність від Кремля. Особливо тепер, коли поставки американського скрапленого газу завдали потужного удару по позиціях російського Газпрому в Європі. Коли є шанс «осушити» Північний поток-2, заблокувавши цей проект», – зазначає Петро Порошенко.

Він звертає увагу, що напередодні осінніх виборів до Державної думи в Росії накопичується протестний потенціал, здатний підточити основи путінського режиму, і це – крихкий шанс на зміну режиму, яка може дати Україні час для посилення обороноздатності.

«Уявіть собі, фільм-розслідування Навального про найдорожчий будинок світу, який належить корумпованому кремлівському диктатору, станом на сьогодні вже зібрав п’ятдесят три мільйони переглядів. Це – серйозний удар по Кремлю», – говорить п’ятий Президент України.

Лідер «Європейської солідарності» також зазначив, що на місцевих виборах партія провела своїх депутатів до обласних рад у всіх без винятку регіонах. «Ми – соборна партія національної єдності, яка об’єднує і цементує країну на засадах європейського цивілізаційного вибору. Різноманітність країни не є нашим недоліком. Вона, навпаки, робить нас багатшими, а спільне почуття соборності – сильнішими. Головним же гарантом миру і соборності залишається наша армія. І сьогодні насамперед вітаємо воїнів, які захищають Україну від російської агресії», – резюмує Петро Порошенко.