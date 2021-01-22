Степан Бандера ще в 1950 році все розжував про Росію

Знову ті ж граблі: допоможемо Росії звільнитися від путінізму – і тоді новий молодий і прогресивний цар зробить її красивою, доброю, прекрасною!

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Это все было бы невозможно, если бы в западном мире не принялась и не распространилась иллюзия, что русский народ и большевистский империализм – это две отдельные вещи, что русский народ не является носителем, а только жертвой последнего, что к борьбе с большевизмом можно привлечь часть русского народа, и даже большую часть, как союзника. Это заблуждение распространяется на западе и россиянами, целой политической работой русской эмиграции, и еще больше такими влиятельными кругами самых западных народов, которые с малодушно поверхностностью, или для мелких тактических целей, наставили общественное мнение и политику своих стран в таком ложном направлении.

Так же ложной, а в своих последствиях катастрофической, концепцией в политике Америки и Англии является ставка на отщепление империалистических тенденций российского народа от большевизма. На Западе отдают себе отчет, что империалистические стремления присущи российской нации, они неизменно живут и действуют при всех внутренних изломах. Отнестись определенно враждебно против российского империализма – это значит иметь против себя целый русский народ. И хотя западные народы понимают, что экспансивный империализм любой России, хоть белой, хоть красной, стремится к овладению все больших пространств и стоит против их интересов и безопасности, то в их политике преобладает желание, чтобы прежде всего освободиться от смертельной угрозы большевизма, наихудшей формы российского империализма. Страх перед тотальной расправой с целой Россией говорит им принимать подсунутую концепцию борьбы только с большевизмом в такой постановке, чтобы не мобилизовать целого русского народа, а если это возможно, то и значительную его часть привлечь на свою сторону, или хотя бы демобилизовать его военный пыл. Для того они хотят не затрагивать империалистических стремлений русской нации, а наоборот, дать наглядные доказательства, что они этим не занимаются, трактуют как неприкосновенное дело самого русского народа, и хотят только его освобождение от большевизма и установление демократического строя.

Постановка нашей борьбы и целой самостоятельной политики одновременно должна иметь очень четкую и подчеркнутую остроту против российского империализма и коммунизма всяких различий и под всякими масками. Чтобы западные государства видели отчетливо, что не может быть и речи о каком-то компромиссе, и чтобы они имели выбор: либо союз с освободительной борьбой Украины и других народов с нашего фронта, или самообманчивая ставка в их войне с Россией на русский народ.

Россия есть только одна - империалистическая, и так будет до тех пор, пока российский империализм НЕ будет опустошен, разбитый, а российский народ не вылечится от него через познание, что его империализм приносит ему самому больше всего бедствия - жертв, страданий и падения.

До этого еще далеко; теперь российская нация проникнута каленым империализмом, больше, чем когда-нибудь.

Степан Андреевич Бандера. Третья мировая война и освободительная борьба («Сурма», август-октябрь 1950 г.).

Если кто забыл. Повторяем азы.

Сто лет назад все было разжевано пережевано. Но, с*ка, нет. В сто тридцать восьмой раз на те же грабли. Поможем горемычной России освободиться от царизма зачеркнуто большевизма зачеркнуто путинизма – и новый молодой и прогрессивный царь сделает ее красивой, доброй, прекрасной! И Крым вернет и в десны поцелует.

Единственная новость оттуда, которая может заинтересовать украинца – «Этим документом Российская «Федерация» официально прекратила свое существование и на ее месте образованы 15 независимых улусов»

Все остальное – ментальный ров, забор и крокодилы.

В первейшую очередь – ментальный!!

Без него не будет и реального.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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