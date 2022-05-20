Стремоусову, що «керує» Херсоном, оголошено підозру

Кирило Стремоусов організував мітинг на підтримку Росії

Заступнику голови так званої «військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Кирилу Стремоусову оголошено підозру в організації публічного використання символіки комуністичного терористичного режиму (ч.1 ст. 436-1 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст підозри від 19 травня.

У середині березня 2022 року Стремоусов розмітив на своєму Youtube-каналі звернення на підтримку держави-агресорки Росії, а також заклик провести мітинг 13 березня біля могили Невідомого солдата в окупованому Херсоні.

У визначений день підозрюваний вийшов на мітинг, де звучали заклики, які дискредитували державну владу. Крім цього, учасники заходу тримали червоні прапори з комуністичною символікою. Ці стяги підпадають під дію закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.

Скріншот з соцмереж

Санкція статті, за якою оголошено підозру, передбачає покарання у вигляді обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін з конфіскацією майна або без такої.

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Нагадаємо, що в Україні триває 86-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», окупаційна влада Херсонської області має намір звернутися до диктатора Володимира Путіна з проханням включити регіон до складу Росії.

«Референдум у Криму не сприйнятий світовою спільнотою. Тому це буде один єдиний указ на підставі звернення керівництва Херсонської області до президента Росії Владіміра Путіна, прохання ввести Херсонську область до складу повноцінного суб'єкта РФ», – заявив російський посіпака Кирило Стремоусов.