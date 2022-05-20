Росія визнала провал програми імпортозаміщення

Росії не вдалося досягнути імпортозаміщення товарів у різних сферах

Програму імпортозаміщення в Росії «повністю провалено». Про це повідомив голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства та держбудівництва Андрій Клішас.

«Абсолютно вірно. Програму імпортозаміщення провалено повністю. Окрім бравурних звітів галузевих відомств немає нічого. Наші люди це бачать і за товарами народного споживання, і у багатьох інших сферах», – заявив Андрій Клішас.

Нагадаємо, що зростання ВВП Росії впало до 3,5% попри середні прогнози економістів у 3,7%, що знаменує рецесію через західні санкції за вторгнення РФ в Україну. Раніше президент Володимир Зеленський дав пораду європейцям, як гарантувати стабільність ринків. До слова, ЄС вивчає варіанти передачі заморожених активів росіян Україні.