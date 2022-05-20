  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Росія визнала провал програми імпортозаміщення

    Росія визнала провал програми імпортозаміщення
    фото: ua.news

    Росії не вдалося досягнути імпортозаміщення товарів у різних сферах

    Програму імпортозаміщення в Росії «повністю провалено». Про це повідомив голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства та держбудівництва Андрій Клішас.

    «Абсолютно вірно. Програму імпортозаміщення провалено повністю. Окрім бравурних звітів галузевих відомств немає нічого. Наші люди це бачать і за товарами народного споживання, і у багатьох інших сферах», – заявив Андрій Клішас.

    Нагадаємо, що зростання ВВП Росії впало до 3,5% попри середні прогнози економістів у 3,7%, що знаменує рецесію через західні санкції за вторгнення РФ в Україну. Раніше президент Володимир Зеленський дав пораду європейцям, як гарантувати стабільність ринків. До слова, ЄС вивчає варіанти передачі заморожених активів росіян Україні.

    Читайте також: Імпортозаміщення в Росії. Чому це не можливо?
    Теги: росія окупанти економіка війна імпорт Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія визнала провал програми імпортозаміщення