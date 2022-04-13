«Зайві свідки Путіну не потрібні». Що чекає на Медведчука?

Зеленський запропонував обміняти кума Путіна. Кремль не в захваті від такої ідеї

Затримання головного ідеолога «русского мира» в Україні Віктора Медведчука 12 квітня навіть затьмарило собою події на фронті. Зображення схудлого та змученого кума Путіна у формі ЗСУ дуже контрастують з його колишнім іміджем респектабельного політика, який десятиліттями вчив всіх життю. Останні роки він робив це з ефірів власних телеканалів: ведучі заглядали до рота роботодавцю, жодного разу не потривоживши його гострим питанням.

Або ж Медведчук по-царськи сидів на «перемовинах» у Кремлі, основним завданням яких було накрутити рейтинги проросійської п’ятої колони в Україні перед черговими виборами. Втім відкрита агресія Росії проти України фактично поховала політичний проєкт кума Путіна «партію миру» ОПЗЖ. Поховала в усіх сенсах – і в елекоральному, і в юридичному, бо її діяльність після початку путінської «спецоперації» просто була заборонена на час воєнного стану рішенням РНБО. Представники цієї політсили в результаті авантюри Кремля, про дружбу з яким вони постійно нагадували, опинилися у дивному становищі. Дехто з них на прохання прокоментувати затримання Медведчука каже, що з певного часу спілкується тільки через пресслужбу, дехто відверто каже: «я не хочу, аби мене взагалі згадували поруч з цим прізвищем». А значна частина соратників Медведчука просто давно залишила країну. Він, кажуть, теж намагався…

Принаймні, так говорить офіційна версія затримання політика, на якому вже давно висить цілій букет звинувачень – держзрада, замах на розграбування національних ресурсів, сприяння діяльності терористичної організації… Суд призначив Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але за кілька днів до початку активної фази війни він втік з-під нього. І от нарешті знайшовся, та ще й в такому екстравагантному вигляді.

Першим про затримання Медведчука особисто оголосив президент Володимир Зеленський. Глава держави зауважив: кум Путіна намагався втекти, одягшись в форму ЗСУ. Зеленський також запропонував обміняти такого цінного кадра на українських полонених. Як не парадоксально, ця пропозиція може стати жахом для самого «обмінюваного», оскільки у Кремля після провалу «спецоперації» є дуже багато питань щодо ефективності використання коштів, які десятиліттями виділялися на «російське підпілля» в Україні.

Показово, що в Кремлі вже відхрестилися від пропозиції обміну, спочатку заявивши, що, можливо, цей Медведчук фейковий, а потім, що Медведчук є «іноземним політичним діячем». Мовляв, нам яке до нього діло.

Те, що історія із затриманням Медведчука, якого шукали півтора місяця з початку війни, сплила саме зараз, одразу народило скептичні версії. Одна з них – спіймали насправді його давно, просто чекали зручного моменту, аби про це голосно заявити.

Яку цінність одіозний проросійський політик в нинішньому стані може принести Україні та чи потрібен колишній фаворит Путіну? «Главком» зібрав думки політиків та силовиків.

«Поспішна передача Медведчука до Росії буде шкідливою для України»

Олександр Скіпальський колишній заступник голови СБУ

Вважаю висловлювання (президента Зеленського – «Главком») щодо його обміну емоційними. Медведчук є дуже цінною персоною для наших спецслужб і в подальшому навіть для наших істориків. Він багато знає про багатьох – зокрема, колишніх чиновників, які гальмували процес розвитку України. Але в жодному разі його не можна зараз відпускати, бо це буде підсилення Путіна – ми просто дамо йому краще розібратися в ситуації, що склалася. Враховуючи ті «прослушки», що ми чули, де обговорюється ситуація на Донбасі, наразі Медведчук може бути цікавим і для нас, і для росіян. Але поспішна його передача до Росії буде шкідливою для України.

«Це затримання – інформпривід, який буде затухати»

Геннадій Москаль колишній заступник голови МВС, ексглава Луганської та Закарпатської ОДА

Ну, ви ж бачите – автор «Новоросії» Сурков вже сидить за гратами в Росії (інформація досі офіційно не підтверджена – «Главком»), як і керівник п’ятого розвідуправління ФСБ Бєсєда. Вони свого часу вирвані роки мені робили, коли я був губернатором Закарпаття – хотіли там створити «народну республіку». І думаю, що Медведчук Росії теж не потрібен, аби його на когось міняти. Це за моїми джерелами інформації.

В Україні він теж навряд чи буде давати якісь свідчення, бо є досвідченим юристом. Ані себе не буде топити, ані інших. Ті суди, що проти нього були, нічим не закінчувалися, – ні стосовно нього, ні стосовно Порошенка. Думаю, нічим і це не завершиться – ну не може ж РНБО замість суду вироки виносити. Це затримання – просто інформпривід, який буде загасати. Не бачу ніякого розвитку далі оцих фотографій, що викладені. Наскільки я знаю можливості Медведчука, він міг спокійно нелегально перетнути кордон, як це зробили сотні українських політиків, тому не можна точно сказати, що трапилося.

«Росія може зробити все, аби його знищити»

Ігор Романенко генерал-лейтенант у відставці

Обмін потрібен, але спочатку Медведчук має дати свідчення, його справу потрібно провести через український суд. Він може показати дуже багато контактів: які саме люди сприяли тут реалізації проросійських заходів. Це все треба юридично оформити – хто, що і як робив, аби це не повторювалось у майбутньому. А після цього можна вже вирішувати питання по обміну. Наскільки він важливий для Росії – це вже інше питання, спочатку треба вирішити те, що є корисним для нас. На щось його обміняти можна: його дружина Оксана буде ходити, плакати… Але він зараз в такому стані, що Росія може зробити все, аби його знищити. Зайві свідки злочинів кремлівської верхівки Путіну ж непотрібні.

«В Україні Медведчуку буде спокійніше, ніж в Росії»

Андрій Крищенко заступник голови КМДА, колишній начальник поліції Києва

Затримання Медведчука – серйозний успіх наших спецслужб. З нього потрібно зняти всю можливу інформацію стосовно всіх кримінальних проваджень. Він – важливий свідок дій російського керівництва, можливий обвинувачений і перший провідник причин виникнення війни в Україні. Коротше, дуже цінний кадр. Також, на мою думку, потрібно, аби його допитали прокурори Міжнародного трибуналу в Гаазі, які приїдуть до України розслідувати всі ці злочини. Це – головна користь, яка може бути від Медведчука, а далі все залежатиме від політичних рішень – чи використовувати його в подальших обмінах.

Наскільки він може бути цінним для Путіна? Медведчуку намагалися створити певний імідж «контактера №1». Але, враховуючи те, що він або прорахувався, або жорстко брехав своєму покровителю, його цінність для росіян може полягати лише в тому, аби забрати і спитати, де ділися виділені йому гроші і з ким він їх пиляв. Це треба використовувати як психологічний важіль впливу на нього, бо в Україні йому буде спокійніше.

«За нормальну ціну можна віддати…»

Микита Потураєв народний депутат, «Слуга народу»

Медведчук має дати на допитах всю інформацію, яка в нього є. Не знаю, чи має бути завершене процесуальне очищення щодо нього, яке ми застосували раніше. Але як тільки він надасть всю інформацію (при цьому ми ж цивілізована нація, людей не катуємо), можна виставляти його на обмін. Про Україну він нічого такого важливого не знає. Тож якщо його кум хоче запитати про гроші, які він витрачав на це лайно тут, – нехай. Якщо буде нормальна обмінна ціна, то ок, якщо росіяни взагалі цього захочуть. Просто Медведчук – такий само відпрацьований матеріал, як ті, кого зараз з’їдають українські собаки. Але за нормальну ціну можна віддати це лайно – нащо нам цього російського посіпаку тримати?

«Путін хоче бачити Медведчука, аби поставити йому багато питань»

Вікторія Сюмар народний депутат, «Європейська солідарність»

Правильна позиція – його обмін на якомога більшу кількість полонених українців. Впевнена, що Путін хоче бачити Медведчука, аби поставити йому багато питань. Він цілком може поповнити ряди поруч з Сурковим і генералом Бєсєдою. Думаю, інформація Медведчука є корисною, адже очевидно, що він був долучений до фінансування проросійської мережі експертів, журналістів і політиків. Українці мають знати кожного з них.

«Можуть спливти дуже неочікувані прізвища»

Ярослав Юрчишин народний депутат, об’єднання «Справедливість»

Для українських спецслужб затримання Медведчука відкриває дуже широкі можливості. Перш за все, це можливість довести до очного вироку його справу про держзраду. Якщо він піде на співпрацю для пом’якшення вироку, то є можливість розкрити цілу мережу агентів рашистів на всіх рівнях. Зрештою, продемонструвати суспільству реальну боротьбу зі зрадниками.

Не думаю, що варто очікувати активної позиції Кремля. Для них агенти в Україні – це розхідник: одним менше, другим більше… Хоча суто на персональних зв’язках з Путіним та через володіння інформацією про мережу рашистських агентів, Медведчук може стати хорошим активом в обміні в’язнів Кремля. Тут головне – щоб це відбулося після стягнення в бюджет всіх активів зрадника та вироку щодо нього.

Затримання Медведчука може бути небезпечним для всіх, хто був втягнений у кулуарні домовленості з рашистами з 2014 року чи навіть раніше. І тут можуть спливти дуже неочікувані прізвища. Саме тому інформація про зацікавленість Кремля ліквідувати Медведчука може бути правдою.

Павло Вуєць, «Главком»