Філатов розповів, як питання жительки Дніпра довело його до сказу

Жителі міста часом не розуміють, що в країні триває війна і всі ресурси йдуть на те, щоб протистояти ворогу

Найбільше Філатова здивувало питання «Чому у міському парку не надійно прикріплена лавка?»

Мер Дніпра Борис Філатов розповів, які повідомлення щодня він отримує від жителів міста.

Очільник бідкається, що жителі міста часом не розуміють, що в країні триває війна і всі ресурси йдуть на те, щоб протистояти ворогу.

«Чому громадський транспорт ходить не за розкладом? Де наші соцвиплати? Коли ви відкриєте до відвідування дитячі садки? Чому під час війни ви ремонтуєте дороги? Чому під час війни ви не ремонтуєте дороги?», – питають громадяни у мера міста.

Та найбільше Філатова здивувало питання дніпрянки, яка поцікавилась, чому у міському парку не надійно прикріплена лавка.

«Коли ваші комунальники зроблять так, щоб моїй дитині було безпечно?», – запитала місцева жителька.

«Нас через день бомбардують ракетами. У місті 200 тисяч біженців. Казна пуста. Палива немає. У сусідньому Харкові дві з половиною тисячі будинків зруйновано. При цьому все міське господарство Дніпра працює як годинник.Але самці людського роду лавка гойдається в парку», – обурився Філатов.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов розкритикував заяву голови моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільди Богнер та роботу цієї структури Організації Об’єднаних Націй в цілому.

17 квітня у інтерв’ю «Главкому» міський голова Дніпра зазначив, що йому не подобається інформаційна активність Арестовича. Філатов тоді зазначив, що Офіс президента має якось подумати, «вгамувати його потік свідомості».

5 травня Філатов уже прямо звернувся до Банкової з проханням закрити Арестовичу рота.