  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Філатов розповів, як питання жительки Дніпра довело його до сказу

    Жителі міста часом не розуміють, що в країні триває війна і всі ресурси йдуть на те, щоб протистояти ворогу - Філатов розповів, як питання жительки Дніпра довело його до сказу

    Жителі міста часом не розуміють, що в країні триває війна і всі ресурси йдуть на те, щоб протистояти ворогу

    Найбільше Філатова здивувало питання «Чому у міському парку не надійно прикріплена лавка?»

    Мер Дніпра Борис Філатов розповів, які повідомлення щодня він отримує від жителів міста.

    Очільник бідкається, що жителі міста часом не розуміють, що в країні триває війна і всі ресурси йдуть на те, щоб протистояти ворогу.

    «Чому громадський транспорт ходить не за розкладом? Де наші соцвиплати? Коли ви відкриєте до відвідування дитячі садки? Чому під час війни ви ремонтуєте дороги? Чому під час війни ви не ремонтуєте дороги?», – питають громадяни у мера міста.

    Та найбільше Філатова здивувало питання дніпрянки, яка поцікавилась, чому у міському парку не надійно прикріплена лавка.

    «Коли ваші комунальники зроблять так, щоб моїй дитині було безпечно?», – запитала місцева жителька.

    «Нас через день бомбардують ракетами. У місті 200 тисяч біженців. Казна пуста. Палива немає. У сусідньому Харкові дві з половиною тисячі будинків зруйновано. При цьому все міське господарство Дніпра працює як годинник.Але самці людського роду лавка гойдається в парку», – обурився Філатов.

    Раніше мер Дніпра Борис Філатов розкритикував заяву голови моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільди Богнер та роботу цієї структури Організації Об’єднаних Націй в цілому.

    17 квітня у інтерв’ю «Главкому» міський голова Дніпра зазначив, що йому не подобається інформаційна активність Арестовича. Філатов тоді зазначив, що Офіс президента має якось подумати, «вгамувати його потік свідомості».

    5 травня Філатов уже прямо звернувся до Банкової з проханням закрити Арестовичу рота.

    Читайте також інтерв'ю: Борис Філатов: Коломойський зник, а Петровський втік на другий день війни
    Теги: росія окупанти Борис Філатов війна мер Україна транспорт окупація Офіс президента #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Філатов розповів, як питання жительки Дніпра довело його до сказу