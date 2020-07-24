Ярош анонсував створення нової платформи для українських патріотів



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Дмитро Ярош заявив, що знайшов порятунок України

Ексочільник «Правого сектору» хоче, щоб патріоти об'єднувалися

Колишній народний депутат, ексочільник «Правого сектору» Дмитро Ярош заявив, що вже декілька тижнів проводить зустрічі та консультації з «людьми війни», які належать до різних державницьких партійних та громадських середовищ стосовно витворення єдиної об’єднавчої платформи. Про це він написав у соцмережах.

Ярош зазначив, що вкрай занепокоєний тим, що «в країні безлад». А «системний хаос поволі опановує всі ділянки суспільно-політичного життя».

«Пацифізм вже став «трендом», «перестати стріляти» - головною тезою владних і опозиційних політиків, бо вони дуже «втомились» від війни за Незалежність...Чесно скажу: сил і енергії вже не так багато як хотілося б... але «пороху у порохівницях» (йдеться не про Петра Порошенка) ще трохи лишилося», - зазначив екснардеп.

Ярош, «щоб конкретизувати», додав, що вважав і вважає єдиним порятунком для держави - об’єднання всіх державницьких сил.

«Говорю зі всіма: «Європейською солідарністю», «Національним корпусом», «Свободою», «Голосом», «Пропозицією» тощо, Рухом опору капітуляції, дуже різними громадськими, ветеранськими та волонтерськими спільнотами, деякими представниками влади і партії «Слуга народу»...Тільки об’єднаними силами, як на Майдані, ми зможемо зупинити московський наступ, перейти у контратаку та здобути ворожі позиції. Переконаний, що спроби кремлівського реваншу не пройдуть, окуповані території Донбасу і Криму ми повернемо, безлад і хаос всередині держави ми нейтралізуємо», - підкреслив колишній очільник «Правого сектору».

Наостанок Ярош додав, що у найближчі тижні, консультації та перемовини по творенню державницької об’єднавчої платформи для всіх патріотів, у тому числі, ветеранів і волонтерів перейдуть у конкретну площину.