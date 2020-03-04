Небезпечний астероїд летить до Землі, – NASA



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Астероїд діаметром більше 4 км достатньо великий, щоб загрожувати Землі глобальними руйнуваннями

Астероїд наблизиться до Землі 29 квітня

У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) спостерігають за величезним астероїдом 52 768 (OR2 1998), що наприкінці квітня пролетить на близькій відстані від Землі. Про це повідомляє Express.

Зазначається, якщо астероїд впаде на Землю, то станеться глобальна катастрофа.

«NASA підрахувало, що скеля рухається у нашому напрямку зі швидкістю близько 8,7 км на секунду або 19 461 миль/год (31 320 км/год). З таким темпом астероїд наблизиться до Землі 29 квітня», - йдеться у повідомленні.

За даними Планетарного товариства, можливі такі наслідки від нього: «Кратер у 10 км і більше: глобальне спустошення і можливий колапс цивілізації».

За словами доктора Брюса Беттса з міжнародної групи астрономів, маленькі астероїди - кілька метрів - часто згоряють в атмосфері та завдають невеликих збитків. Однак астероїди розміром з Челябінський метеорит 2013 року – близько 20 метрів – створюють ударні хвилі, які розбивають вікна і можуть травмувати людей.

«Розмір Тунгуського метеорита – близько 40 метрів – міг повністю зруйнувати місто або створити цунамі. Великі астероїди можуть викликати руйнування цілого регіону», – зауважив він.

Беттс зазначив, що наприклад, астероїд, який, як вважають, вбив динозаврів, був завширшки 10 км.

За оцінками NASA, астероїд 52 768 (OR2 1998) має розміри від 1,5 до 4,1 км в діаметрі.

Астрономи класифікують цю скелю як «потенційно небезпечний» навколоземний об'єкт.

За підрахунками вчених, у найближчому майбутньому астероїд наблизиться до нашої планети на відстань приблизно в 0,04 205 астрономічних одиниці. Для порівняння – 1 астрономічна одиниця – це середня відстань від нашої планети до Сонця – становить близько 149,6 млн км.

Тобто очікується, що космічна скеля пройде на відстані, яка приблизно в 16,36 разу більша, ніж відстань від Землі до Місяця.