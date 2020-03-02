NASA шукає нових астронавтів: заявки приймаються до кінця березня
Заяви можуть подавати тільки громадяни США
Космічне агентство NASA анонсувало приймання заявок на відбір нових астронавтів для подорожей на Місяць і Марс.
Про це йдеться на сайті NASA.
«Оскільки NASA готується запустити астронавтів цього року на американських ракетах з території США на Міжнародну космічну станцію – з перспективною подальших подорожей на Місяць і Марс – агенція оголошує прийом заявок від майбутніх астронавтів із 2 по 31 березня», – йдеться в повідомленні.
В агентстві зазначили, що заяви можуть подавати тільки громадяни США. Їм потрібно мати ступінь магістра в галузях інженерних, біологічних, фізичних, комп’ютерних або математичних наук в акредитованому навчальному закладі.
Кандидати також зобов'язані мати щонайменше два роки відповідного професійного досвіду або ж принаймні 1000 годин командного часу на реактивних літаках.
Відбір заявок планують завершити до 2021 року.
Наразі в активі агентства 48 астронавтів.