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    Технології

    NASA шукає нових астронавтів: заявки приймаються до кінця березня

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    Наразі в активі американського космічного агентства є 48 астронавтів - NASA шукає нових астронавтів: заявки приймаються до кінця березня
    Наразі в активі американського космічного агентства є 48 астронавтів

    Заяви можуть подавати тільки громадяни США

    Космічне агентство NASA анонсувало приймання заявок на відбір нових астронавтів для подорожей на Місяць і Марс.

    Про це йдеться на сайті NASA.

    «Оскільки NASA готується запустити астронавтів цього року на американських ракетах з території США на Міжнародну космічну станцію – з перспективною подальших подорожей на Місяць і Марс – агенція оголошує прийом заявок від майбутніх астронавтів із 2 по 31 березня», – йдеться в повідомленні.

    В агентстві зазначили, що заяви можуть подавати тільки громадяни США. Їм потрібно мати ступінь магістра в галузях інженерних, біологічних, фізичних, комп’ютерних або математичних наук в акредитованому навчальному закладі.

    Кандидати також зобов'язані мати щонайменше два роки відповідного професійного досвіду або ж принаймні 1000 годин командного часу на реактивних літаках.

    Відбір заявок планують завершити до 2021 року.

    Наразі в активі агентства 48 астронавтів.

    США космонавти космос NASA
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