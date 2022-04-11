Диверсанти не пройдуть: створено застосунок «ТиХто» для миттєвої перевірки осіб

Застосунок працює на основі даних, необхідних для ідентифікації особи у воєнний час

YouControl спільно з Artellence та за підтримки СБУ розробив безкоштовний застосунок для миттєвого виявлення диверсантів та колаборантів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Цей застосунок – наразі унікальна та ефективна розробка. За відгуками співробітників контррозвідки СБУ, що протестували програму, вона не має аналогів. Основні переваги – велика кількість публічних джерел інформації, технології порівняння облич, пошук за фото у соцмережах тощо. Таким чином у сепаратистів, учасників ДРГ та просто прибічників «руського міру» не залишається шансів прослизнути непоміченими. «ТиХто» розпізнає усіх. Але про це по порядку», – сказано у повідомленні.

Застосунок працює на основі даних, необхідних для ідентифікації особи у воєнний час. І якщо відповідність фото в паспорті особі, яка його пред’являє, у багатьох випадках можна звірити візуально, то певні аспекти можна перевірити лише за допомогою реєстрів. Наприклад:

якщо паспорт значиться як втрачений або недійсний;

особу розшукує МВС чи СБУ;

у розшуку перебуває автомобіль.

Крім того, додаток співвідносить дані особи зі списками сепаратистів, терористів, ДРГ та підсанкційних осіб і базою сайту «Миротворець».

Усе це можна з’ясувати за хвилину, знаючи лише ПІБ, номер паспорту, дату народження.

Окремо можна перевірити автомобіль за номером.

Застосунок запитує ПІБ, серію та номер паспорту, дату народження особи, що перевіряється. Достатньо одного пункту, але чим більше відомостей – тим точніша перевірка.

Щоб перевірити авто – введіть його номер. Якщо автомобіль не в розшуку, ви отримаєте відповідь із параметрами автівки: марку, модель, колір та рік випуску. Ця перевірка виявляє транспортні засоби, які використовують номерні знаки інших авто.

Також можна сфотографувати особу та її фото у паспорті, щоб система встановила відповідність. Чи невідповідність.

Тепер ви знаєте, чи можна довіряти людині, що перед вами. Чи, можливо, особа потребує додаткової поглибленої перевірки з боку поліції або спецслужб.

Найбільше додаток стане у пригоді представникам ЗСУ, ТрО, СБУ, нацгвардії, державних органів, волонтерам та муніципальній варті при щоденній перевірці осіб. Проте користуватися ним може кожен. Наприклад, при перевірці орендодавця або орендаря. Навіть нових сусідів можна перевіряти.

Головна місія – поглибити обізнаність про те, хто перед тобою. І таким чином підвищити точність та прискорити перевірки осіб у воєнний час і не тільки.

Важливо: застосунок не містить, не зберігає і не передає персональних даних осіб. Він містить публічні дані з відкритих реєстрів. Якщо фактор ризику спрацював – це не доказ, що перед вами злочинець, це сигнал для працівників поліції чи інших служб звернути увагу і провести більш глибоку і детальну перевірку.