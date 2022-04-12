У Рівному патрульні впіймали підозрілого росіянина, який «спалився» на слові паляниця

42-річний уродженець Гомеля Білоруської області плутався в поясненнях, не міг пояснити чітко мети перебування в Рівному

СБУ оголосило підозру чоловіку в незаконному поводженні з вибуховими речовинами

Співробітники патрульної поліції Рівненщини передали СБУ 42-річного росіянина, який «спалився» на слові паляниця. Про це повідомляє патрульна поліція у соцмережі.

За даними правоохоронців, ще 22 березня до них надійшов виклик від небайдужого рівнянина про підозрілого чоловіка. Зі слів заявника, той рухався вулицею Словацького у Рівному автомобілем Skoda Octavia із державними номерними знаками, зареєстрованими у Рівненській області. Авто було перевантажене.

42-річний уродженець Гомеля Білоруської області плутався в поясненнях, не міг пояснити чітко мети перебування в Рівному. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили в нього блокнот та записи, які викликали підозру та пакунок, замотаний скотчем із невідомою речовиною, ймовірно, вибухову.

Чоловік не міг вимовити слово «паляниця». На його думку, це слово значить споруду з балок.

На місце патрульні викликали працівників СБУ, які надалі виявили в чоловіка паспорт громадянина РФ для виїзду за кордон, внутрішній паспорт РФ, військовий квиток РФ, документи, які підтверджують наявність нерухомості у РФ та в Криму, а також адміністративний протокол, складений на нього ФСБ РФ.

Наразі СБУ оголосило підозру росіянину в незаконному поводженні з вибуховими речовинами.