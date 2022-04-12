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    У Рівному патрульні впіймали підозрілого росіянина, який «спалився» на слові паляниця

    42-річний уродженець Гомеля Білоруської області плутався в поясненнях, не міг пояснити чітко мети перебування в Рівному - У Рівному патрульні впіймали підозрілого росіянина, який «спалився» на слові паляниця
    42-річний уродженець Гомеля Білоруської області плутався в поясненнях, не міг пояснити чітко мети перебування в Рівному
    фото поліції

    СБУ оголосило підозру чоловіку в незаконному поводженні з вибуховими речовинами

    Співробітники патрульної поліції Рівненщини передали СБУ 42-річного росіянина, який «спалився» на слові паляниця. Про це повідомляє патрульна поліція у соцмережі.

    За даними правоохоронців, ще 22 березня до них надійшов виклик від небайдужого рівнянина про підозрілого чоловіка. Зі слів заявника, той рухався вулицею Словацького у Рівному автомобілем Skoda Octavia із державними номерними знаками, зареєстрованими у Рівненській області. Авто було перевантажене.

    42-річний уродженець Гомеля Білоруської області плутався в поясненнях, не міг пояснити чітко мети перебування в Рівному. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили в нього блокнот та записи, які викликали підозру та пакунок, замотаний скотчем із невідомою речовиною, ймовірно, вибухову.

    Чоловік не міг вимовити слово «паляниця». На його думку, це слово значить споруду з балок.

    На місце патрульні викликали працівників СБУ, які надалі виявили в чоловіка паспорт громадянина РФ для виїзду за кордон, внутрішній паспорт РФ, військовий квиток РФ, документи, які підтверджують наявність нерухомості у РФ та в Криму, а також адміністративний протокол, складений на нього ФСБ РФ.

    Наразі СБУ оголосило підозру росіянину в незаконному поводженні з вибуховими речовинами.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Рівному патрульні впіймали підозрілого росіянина, який «спалився» на слові паляниця