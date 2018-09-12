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    Масове отруєння на Рівненщині: після святкування весілля занедужали 20 осіб

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    Масове отруєння на Рівненщині: після святкування весілля занедужали 20 осіб

    Всі хворі скаржаться на озноб, нудоту, блювоту, пронос, температуру тіла (38-39°С)

    Після святкування весілля 8 вересня в готельно-розважальному комплексі «Айвенго» на Рівненщині захворіло 14 осіб.

    8 з них були госпіталізовані з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт, ще 6 хворих відмовилися від госпіталізації і лікуються амбулаторно, повідомили в обласному лабораторному центрі.

    «Всі хворі скаржаться на озноб, нудоту, блювоту, пронос, температуру тіла (38-39°С)», - наголошується в повідомленні.

    Пізніше в лабораторному центрі уточнили, що станом на 11 вересня кількість постраждалих збільшилася до 20. Серед хворих 19 дорослих і 1 дитина. На стаціонарному лікуванні перебувають 11 хворих (10 дорослих та 1 дитина), а 9 лікуються амбулаторно.

    Раніше повідомлялося, що у Волинській області п’ятеро людей отруїлися в кафе під час поминального обіду.

    В Чернівецькій області отруїлися 14 осіб з Київської області, котрі відпочивали на Вижниччині.

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