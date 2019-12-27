У Чорногорії через церковний закон сталися масові заворушення



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Вночі кілька тисяч жителів міста Нікшич вирушили протестним маршем до столиці країни Подгориці. Відстань між містами становить близько 50 кілометрів

Засідання парламенту Чорногорії було перервано, в залі сталася штовханина, хтось розпорошив сльозогінний газ

У парламенті Чорногорії в ніч на 27 грудня відбулися заворушення після того, як спікер Іван Брайович відмовився перенести голосування щодо спірного законопроєкту про релігійні об'єднання.

Депутати Демократичного фронту (ДФ) запропонували понад 150 поправок до законопроєкту «Про свободу віросповідання та переконань і правове становище релігійних громад». Їх розглянули в комітетах парламенту і залишили близько 100.

Після відновлення пленарного засідання один із лідерів ДФ Андрія Мандич запропонував перенести затвердження поправок і голосування через пізній час, але спікер йому відмовив.

Обурені відмовою члени ДФ почали шуміти і вступили в бійку із представниками парламентської більшості.

Засідання було перервано, в залі сталася штовханина і звучали образи. За даними ЗМІ, був розпорошений сльозогінний газ.

Вночі кілька тисяч жителів міста Нікшич вирушили протестним маршем до столиці країни Подгориці. Відстань між містами становить близько 50 кілометрів.

Як вказав Мандич, безліч людей із різних міст Чорногорії вийшли на вулиці, оскільки чорногорська парламентська більшість відмовилася приймати пропозиції до закону про свободу віросповідання.

У четвер поліція оточила урядовий квартал Подгориці, щоб не допустити акцій протесту біля будівлі парламенту.

Раніше президент Чорногорії Міло Джуканович звинуватив Сербську православну церкву (СПЦ) у спробі зберегти релігійну монополію в країні і заявив, що буде домагатися автокефалії для Чорногорської церкви за прикладом України.

У рамках створення нової церкви кабінет міністрів Чорногорії намагається провести через парламент закон «Про свободу віросповідання та переконань і правове становище релігійних громад», що передбачає вилучення церковної власності у СПЦ.