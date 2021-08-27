Масштабна пожежа в одному із міст Англії: на місці інциденту лунають вибухи (фото, відео)

На даний момент інформації про постраждалих і жертв немає

У центральній частині Англії в місті Лімінгтон-Спа масштабна пожежа охопила промислову зону. На місці інциденту лунають гучні вибухи, повідомляє BBC.

Зазначається, що загоряння сталося у виробничому приміщенні, на місці було зафіксовано кілька вибухів. Зараз над промисловою зоною піднімається величезний шлейф густого чорного диму.

На місце події направлені пожежні машини. Місцевим жителям рекомендують тримати двері і вікна закритими. Поліція Уорікшира перекрила дороги.

На даний момент інформації про постраждалих і жертв немає.

Нагадаємо, 26 серпня невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю в офіс омбудсмена Людмили Денисової на вулиці Інститутській.

До слова, під час параду до Дня Незалежності на Хрещатику чоловік здійснив самопідпал.