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    Офіс омбудсмена Денісової атакували пляшкою із коктейлем Молотова (відео)

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    Вогонь пошкодив вхідні двері до Офісу омбудсмена - Офіс омбудсмена Денісової атакували пляшкою із коктейлем Молотова (відео)
    Вогонь пошкодив вхідні двері до Офісу омбудсмена
    Фото: Оbozrevatel

    Зловмисника вже затримано

    26 серпня невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю в офіс омбудсмена Людмили Денисової на вулиці Інститутській. Про це повідомляє Оbozrevatel.

    Невдовзі на місце прибули правоохоронці, які почали встановлювати обставини події.

    «До нас надійшла інформація про інцидент на вулиці Інститутській. На місце події відразу ж виїхали правоохоронці. Обставини та деталі події встановлюються», – уточнили в прес-службі Національної поліції.

    На опублікованому відео, можна побачити, що вогонь пошкодив вхідні двері до Офісу омбудсмена.

    Telegram-канал Kievmap повідомляє, що наразі зловмисника, який здійснив атаку, вже затримано. Із ним спілкуються поліцейські.

    Нагадаємо, під час параду до Дня Незалежності на Хрещатику чоловік здійснив самопідпал.

    Також столичні правоохоронці затримали та повідомили про підозру чоловіку, який погрожував вибухом на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України в центрі Києва.

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    Теги: Національна поліція України пожежа Київ Людмила Денісова
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    Офіс омбудсмена Денісової атакували пляшкою із коктейлем Молотова (відео)