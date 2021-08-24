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    Під час параду на Хрещатику чоловік вчинив самопідпал (відео)

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    Люди облили водою з пляшок чоловіка, який скоїв самопідпал - Під час параду на Хрещатику чоловік вчинив самопідпал (відео)
    Люди облили водою з пляшок чоловіка, який скоїв самопідпал
    Скріншот з відео

    Наразі поліцейські встановлюють обставини інциденту

    На київському Хрещатику, де сьогодні відбувся військовий парад з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, чоловік вчинив самопідпал. Відповідну інформацію ЗМІ підтвердили у поліції Києва.

    У соціальних мережах вже розповсюдили відео, де на Хрещатику чоловік вирішив підпалити сам себе. На відео можна помітити, що люди облили його водою з пляшок.

    Наразі поліцейські встановлюють обставини інциденту.

    Як відомо, сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією став потрійний парад: його провели на Хрещатику, а також в Одесі. У Львові втретє відбувається Марш Нескорених.

    У параді в столиці взяли участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

    Президент Володимир Зеленський на Майдані виголосив важливу промову. Він анонсував повернення поховань видатних українців та культурних цінностей з-за кордону.

    Також президент України вручив відзнаку Героя України синам видатного співака Назарія Яремчука. Ще Зеленський зробив Монатіка Заслуженим артистом України

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    Теги: Національна поліція України Київ День Незалежності парад
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    Під час параду на Хрещатику чоловік вчинив самопідпал (відео)