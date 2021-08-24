Під час параду на Хрещатику чоловік вчинив самопідпал (відео)

Люди облили водою з пляшок чоловіка, який скоїв самопідпал

Наразі поліцейські встановлюють обставини інциденту

На київському Хрещатику, де сьогодні відбувся військовий парад з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, чоловік вчинив самопідпал. Відповідну інформацію ЗМІ підтвердили у поліції Києва.

У соціальних мережах вже розповсюдили відео, де на Хрещатику чоловік вирішив підпалити сам себе. На відео можна помітити, що люди облили його водою з пляшок.

Наразі поліцейські встановлюють обставини інциденту.

Як відомо, сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією став потрійний парад: його провели на Хрещатику, а також в Одесі. У Львові втретє відбувається Марш Нескорених.

У параді в столиці взяли участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

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