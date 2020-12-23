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    МАУ запускає авіаекскурсії над Києвом

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    Виліт і приліт виконуватиметься з міжнародного аеропорту &laquo;Бориспіль&raquo; у літаку Embraer 195 з максимальною місткістю 116 місць - МАУ запускає авіаекскурсії над Києвом
    Виліт і приліт виконуватиметься з міжнародного аеропорту «Бориспіль» у літаку Embraer 195 з максимальною місткістю 116 місць
    Фото з відкритих джерел

    Послуга доступна тільки для корпоративних клієнтів

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ, Київ) запускає корпоративні авіаекскурсії над Києвом тривалістю одна година. Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.

    Зазначається, що виліт і приліт виконуватиметься з міжнародного аеропорту «Бориспіль» у літаку Embraer 195 з максимальною місткістю 116 місць.

    Послуга доступна тільки для корпоративних клієнтів, вартість одного крісла при повному завантаженні літака ─ еквівалент $70 у гривні.

    «Політ над Києвом ─ це не лише неймовірні враження, а також можливість дізнатися, як працює авіація, від професіоналів. Під час годинної екскурсії пілоти розповідатимуть про те, про що раніше доводилося тільки чути: що таке «польотні карти», «ешелон» і «брифінг», яка погода вважається несприятливою для польоту тощо», ─ зазначається в повідомленні МАУ.

    Авіакомпанія також пропонує розрахунок вартості за індивідуальним запитом.

    Нагадаємо, МАУ планує наступного року відновити оригінальну мережу маршрутів.

    8 грудня авіакомпанія МАУ звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням підтримати її, доручивши Кабміну розробку програми поворотної фінансової допомоги (позики або стабкредиту).

    19 листопада у МАУ через пандемію коронавірусу скоротилися польоти зі 120 у день на 100 на тиждень.

    Також МАУ припиняє роботу п’яти зарубіжних представництв у зв'язку зі скороченням штату.


    Теги: Київ авіація політ МАУ
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