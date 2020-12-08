МАУ попросила допомоги у Зеленського

В авіакомпанії просять доручити Мінінфраструктури та Мінфіну провести переговори про розстрочку заборгованості перед держпідприємствами

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням підтримати її, доручивши Кабміну розробку програми поворотної фінансової допомоги (позики або стабкредиту) з метою виплати зарплат. Про це йдеться у відкритому листі авіакомпанії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що в авіакомпанії просять доручити Мінінфраструктури та Мінфіну провести переговори про розстрочку заборгованості перед держпідприємствами «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» і «Украерорух».

«Ми не просимо жодних преференцій або неринкових інструментів. МАУ, як й інші авіаперевізники України, потребує негайних заходів із державної підтримки, що дасть змогу вижити до моменту відновлення попиту та можливостей для здійснення авіаперевезень», ─ йдеться в документі.

Авіакомпанія наголошує, що всі запити держава в особі профільного міністерства направляє виключно її акціонерам, хоча рішення зупинити діяльність авіакомпаній у зв'язку з пандемією ухвалювали не акціонери, а саме держінституції.

Також МАУ поінформувала, що наразі готується чергове звільнення співробітників, яке торкнеться щонайменше 140 пілотів. Крім того, внаслідок неможливості проходження періодичної тренажерної підготовки льотним персоналом (в Україні немає жодного гідного авіатренажера) і відсутності необхідної кількості виконаних рейсів більша частина висококласного льотного персоналу авіакомпанії перебуває під загрозою втрати прав на виконання польотів», ─ наголошують в авіакомпанії.

У МАУ зазначають, що для України це означатиме не лише втрату висококваліфікованих фахівців, а й втрату міжнародного потенціалу авіаційної держави.

МАУ нагадала, що авіакомпанія входить до 30 найбільших компаній України і у 2019 році сплатила 609,9 млн грн до держбюджету. Також в авіакомпанії нагадали, що саме їхній літак був збитий у Тегерані у січні цього року.

Як повідомлялося, раніше авіакомпанія МАУ просила в уряду України стабкредит у $50 млн у держбанку під 5-6% млн для підтримки фінансової стабільності компанії.

«І ми не говоримо, що це має бути виключно для авіакомпанії МАУ. Я вважаю, що це одна з моделей запобігання економічній кризі в країні - забезпечити бізнес стабілізаційними кредитами з певними цільовими призначеннями», ─ заявив президент МАУ Євген Дихне.

Як повідомлялося 19 листопада, у МАУ через пандемію коронавірусу скоротилися польоти зі 120 у день на 100 на тиждень.

Також МАУ припиняє роботу п’яти зарубіжних представництв у зв'язку зі скороченням штату.