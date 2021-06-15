«Маячня». В керівництві «Голосу» відреагували на звинувачення однопартійців щодо узурпації влади

Нардеп Осадчук переконаний, що Притула просто хотів максимально консолідувати навколо себе людей в «Голосі» і трошки переоцінив себе

Перезавантаження політради було заздалегідь заплановано і проведено саме для того, аби підтягнути регіони після місцевих виборів

Нардеп Андрій Осадчук в інтерв’ю «Главкому» розповів, чи виграла партія, позбавившись Притули, та коли саме в партії розпочалися конфлікти та непорозуміння, які заважають конструктивному діалогу всередині фракції.

Говорячи про вихід Притули, нардеп наголосив на тому, що Притулу ніхто нікуди не посунув, бо перевибори політради в січні цього року були саме результатом місцевих виборів.

«Кіра як мудра жінка розуміла, що у випадку позитивного результату на місцевих виборах нам треба підтягувати регіони до управління партією. І вона за власною ініціативою запропонувала місця регіональним лідерам в політраді, це потребувало перезавантаження всього її складу. І коли відбувалися перевибори політради за результатами місцевих виборів, то вони були плановими і ніхто Притулу з неї не звільняв, а він просто не балотувався. І замість депутатів ВР, що раніше одноосібно були в попередньому скликанні політради, в теперішньому складі є представник від Львівської організації Ростислав Довбуш, Віктор Євпак з Черкас, Григорій Маленко з Київської організації. Саме так розбудовується партія», – розповів Осадчук.

Він додав, що перезавантаження політради було заздалегідь заплановано і проведено Кірою саме для того, щоби підтягнути регіони після місцевих виборів. «І це було зроблено відповідно до статутних процедур у січні на з’їзді партії. Все те, що ми чули про узурпацію влади, – маячня. Я як член політради із січня цього року, стверджую, що партією, як це і написано в статуті, керує політрада, яка збирається ледь не щотижня і обговорює всі поточні питання життя і роботи партії. Іноді жорстко дискутує. Наших опозиціонерів, напевно, сильно підводить їхній досвід громадських активістів, вони є авторами тези «або ми, або вони», – підкреслив він.

Нардеп додав, що Притула десь з січня цього року насправді просто хотів максимально консолідувати навколо себе людей в «Голосі» і трошки переоцінив себе. «При цьому він точно не усвідомлює, що таке керівництво політичною партією. Це – не виступи на сцені, а щоденна рутинна адміністративна робота, особливо в умовах, коли треба щоденно будувати осередки, готувати звіти, нести відповідальність за державні фінанси, вирішуючи десятки і сотні операційних і політичних питань», – акцентував увагу Осадчук.

За словами нардепа, партія «Голос» була створена такою, як її бачив Слава Вакарчук, який точно бажав їй успіху. «Саме в таку партію всі вступали, коли хотіли потрапити до парламенту. Ніхто тоді питань не задавав. Зараз, коли було багато дискусій про управлінські рішення, наші колеги зрештою навіть публічно визнавали, що все було зроблено і робилося відповідно до статуту, просто статут якийсь не такий. Бо в статуті, дійсно, голова партії і політрада мають дуже широкі повноваження», – наголосив Осадчук.

Він додав, що голові партії зараз не потрібно ніяких додаткових прав, аби повністю в законний спосіб контролювати всі процеси. А звинувачення в узурпації влади, чи, тим паче «рейдерстві», абсолютно недоречні і абсурдні.

Додамо, що в понеділок, 7 червня 2021 року, Сергій Притула вийшов із партії «Голос». Він підкреслив, що до останнього вірив у можливість цивілізованого діалогу та реанімації партії, за яку на парламентських виборах віддали свої голоси понад 850 000 українців.



