Розпад «Голосу» все ближче. Нардепи фракції посварилися в соцмережі

В «Голосі» розгорілися протиріччя через голосування щодо антиукраїнського законопроєкту

Після виходу Притули з «Голосу» в партії вже більше спостерігається нестабільність та «розхитування». Зокрема сьогодні в «Голосі» розгорілися сварки через голосування щодо антиукраїнського законопроєкту.

Депутат Ярослав Железняк написав у мережі, що в ході голосування за порядок денний сесії, серед 29 законопроектів був і поганий законопроект 5554 щодо змін про застосування закону про мову в сфері кіно. «Я і мої колеги категорично проти цього законопроекту 5554. І минулого разу голосували червоною кнопкою. І будемо проти нього», – підкреслив пан Ярослав.

У мережі помітили, як депутати «Голосу» влаштовують неоднозначні діалоги на мовну тему.

Додамо, що під час голосування за порядок денний сесії був законопроєкт №5554 про застосування закону про мову в кіно. Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк переконує, що нардепи фракції за документ проголосували випадково.