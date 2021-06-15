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    Розпад «Голосу» все ближче. Нардепи фракції посварилися в соцмережі

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    У мережі депутати влаштували перепалку - Розпад «Голосу» все ближче. Нардепи фракції посварилися в соцмережі
    У мережі депутати влаштували перепалку
    Фото з відкритих джерел

    В «Голосі» розгорілися протиріччя через голосування щодо антиукраїнського законопроєкту

    Після виходу Притули з «Голосу» в партії вже більше спостерігається нестабільність та «розхитування». Зокрема сьогодні в «Голосі» розгорілися сварки через голосування щодо антиукраїнського законопроєкту.

    Депутат Ярослав Железняк написав у мережі, що в ході голосування за порядок денний сесії, серед 29 законопроектів був і поганий законопроект 5554 щодо змін про застосування закону про мову в сфері кіно. «Я і мої колеги категорично проти цього законопроекту 5554. І минулого разу голосували червоною кнопкою. І будемо проти нього», підкреслив пан Ярослав.

    У мережі помітили, як депутати «Голосу» влаштовують неоднозначні діалоги на мовну тему.

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    Розпад «Голосу» все ближче. Нардепи фракції посварилися в соцмережі

    Додамо, що під час голосування за порядок денний сесії був законопроєкт №5554 про застосування закону про мову в кіно. Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк переконує, що нардепи фракції за документ проголосували випадково.

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    Теги: депутат партія Голос
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    Розпад «Голосу» все ближче. Нардепи фракції посварилися в соцмережі