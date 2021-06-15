У «Голосі» розповіли про хитрість, яка збереже фракцію від розпаду

Заступник голови партії «Голос» наголосив, що рано «ховати» фракцію у Верховній Раді

Заступник голови партії «Голос» Андрій Осадчук розповів в інтерв’ю «Главкому», як політсила збирається зберегти фракцію від розпаду у разі потенційного виходу десятка нардепів.

«Партія «Голос» давно виросла за межі фракції у Верховній Раді. Нас зараз ледь не тисяча партійців з 24 офіційно зареєстрованими в Міністерстві юстиції територіальними (обласними) організаціями. А заяви про можливий вихід з фракції робили лише дві людини, якщо я не помиляюся, – Ярослав Юрчишин та Соломія Бобровська», – зазначив Осадчук.

Депутат також не переконаний, що вищевказані нардепи уповноважені говорити від імені інших колег.

«Але нагадую, що, згідно з законом, депутат, який виходить з фракції, втрачає мандат і на його місце заходять ті, хто далі стоять в виборчому партійному списку. У нас є тільки троє мажоритарників – Ярослав Рущишин, Наталя Піпа і Галя Васильченко. Вони можуть вийти з фракції і при цьому лишитися депутатами. При цьому Піпа та Васильченко не є членами партії взагалі. Так само як і Андрій Шараскін. Але від них якихось сигналів про зміну своїх політичних планів чи уподобань я поки не чув», – додав Осадчук.

Заступник голови партії «Голос» наголосив, що рано «ховати» фракцію у Верховній Раді, «особливо з огляду на те, що якихось суттєвих світоглядних чи ідеологічних різниць між нами немає».

«Все трохи емоційно, на особистих моментах. Були кумедні речі, коли доходили до того, що не члени партії підписували звернення щодо змін процедур чи її статуту. Але люди завжди конкурують, як вміють і можуть», – сказав нардеп.

Осадчук знову налогосив, що якихось сигналів про вихід з фракції саме від мажоритарників він не чув.

«По-друге, мінімальний розмір фракції визначається оголошенням про створення фракції в перший пленарний день. «Голос» тоді оголосив, що у фракції 17 депутатів», – сказав заступник голови партії.

На уточнення журналіста, чи в «Голосі» вже тоді відчували, що можуть виникнути такі складнощі, Осадчук відповів:

«Ні, ми просто знали, що у нас є три мажоритарники, і що для них існує інший правовий режим, тож на всякий випадок мінімізували ризики. Саме тому мінімальний розмір фракції у ВР 9-го скликання – 17 депутатів».

До слова, сьогодні нардепи фракції «Голос» посварилися в соцмережі через голосування щодо антиукраїнського законопроєкту.

Додамо, що під час голосування за порядок денний сесії був законопроєкт №5554 про застосування закону про мову в кіно. Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк переконує, що нардепи фракції за документ проголосували випадково.

Як відомо, Вінницький «Голос» залишає половина партійців, а Сергій Притула думає створити нову партію на базі вихідців з «Голосу».

Також осередок партії «Голос» у Чернівецький області оголосив про внесення подання до політради партії щодо необхідності виключення із «Голосу» Кіри Рудик, яка наразі очолює партію.

Нагадаємо, після виходу Сергія Притули з «Голосу» депутатка Верховної Ради від фракції «Голос» Соломія Бобровська і ще восьмеро депутатів з цієї фракції спільно приймуть рішення про своє подальше перебування.

Бобровська заявила, що йдеться про таких депутатів: Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Соломія Бобровська, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устинова, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін, Ярослав Юрчишин.

Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».

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