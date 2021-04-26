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    Науковця Киву висміяли в мережі фотожабами (фото)

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    Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Його висміяли&nbsp; в&nbsp; соцмережі - Науковця Киву висміяли в мережі фотожабами (фото)
    Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Його висміяли  в  соцмережі
    Фото: dyvys.info

    Ілля Кива захистив дисертацію і став кандидатом наук

    Скандальний народний депутат від партії «ОПЗЖ» Ілля Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із державного управління.

    Кива захистив наукову роботу, пов'язану з механізмами впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності.

    У будівлю, де відбувався захист, не пустили журналістів низки видань, нібито через карантинних обмежень. Один з них, Данило Мокрик, викликав поліцію.

    Тим часом, в інтернеті щосили постять меми, присвячені науковим дослідженням Ківи, повідомляє «Телеграф». Депутата виставляють в образі фізика Альберта Ейнштейна або кримінального авторитета «Доцента» з радянського фільму «Джентльмени удачі».

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    Науковця Киву висміяли в мережі фотожабами (фото)
    Науковця Киву висміяли в мережі фотожабами (фото)
    Науковця Киву висміяли в мережі фотожабами (фото)
    Науковця Киву висміяли в мережі фотожабами (фото)
    Науковця Киву висміяли в мережі фотожабами (фото)

    Народний депутат Ілля Кива оприлюднив електронну декларацію за 2020 рік із сукупним доходом 457,3 тис. грн. Також він вказав 392,4 тис. грн подарунку у негрошовій формі від Дмитра Киви. Під подарунком мається на увазі брендовий годинник Rolex.

    До слова, Кива пересів у броньовану Toyota Land Cruiser 200 за орієнтовно 5 млн грн.

    Нагадаємо, прессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель стала героїнею фотожаб через дрескод у Парижі.

    Теги: депутат журналіст Ілля Кива Сергій Стерненко
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