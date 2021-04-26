Науковця Киву висміяли в мережі фотожабами (фото)
Ілля Кива захистив дисертацію і став кандидатом наук
Скандальний народний депутат від партії «ОПЗЖ» Ілля Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із державного управління.
Кива захистив наукову роботу, пов'язану з механізмами впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності.
У будівлю, де відбувався захист, не пустили журналістів низки видань, нібито через карантинних обмежень. Один з них, Данило Мокрик, викликав поліцію.
Тим часом, в інтернеті щосили постять меми, присвячені науковим дослідженням Ківи, повідомляє «Телеграф». Депутата виставляють в образі фізика Альберта Ейнштейна або кримінального авторитета «Доцента» з радянського фільму «Джентльмени удачі».
Народний депутат Ілля Кива оприлюднив електронну декларацію за 2020 рік із сукупним доходом 457,3 тис. грн. Також він вказав 392,4 тис. грн подарунку у негрошовій формі від Дмитра Киви. Під подарунком мається на увазі брендовий годинник Rolex.
До слова, Кива пересів у броньовану Toyota Land Cruiser 200 за орієнтовно 5 млн грн.
Нагадаємо, прессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель стала героїнею фотожаб через дрескод у Парижі.