Боїться за життя. Кива пересів на броньовик (відео)

Ілля Кива користується броньованим позашляховиком вартістю близько 5 млн грн

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива пересів у броньовану Toyota Land Cruiser 200 за орієнтовно 5 млн грн. Про це повідомляє Bihus.Info.

Впродовж 2020 року журналісти помічали нардепа Іллю Киву на трьох різних авто з неіснуючими номерами реєстрації.

Так, під час весняного карантину один з автомобілів Toyota Land Сruiser 200, котрим користується нардеп, заїжджав у Міністерство внутрішніх справ. Ця автівка має особливу комплектацію Executive Lounge, де вдосконалені деталі екстер’єру, додаткова палітра кольорів у салоні та інші доповнення. Вартість такої моделі приблизно 2,5 млн грн. Тоді ж до будинку по вулиці Лютеранській, де мешкає Кива, по нього приїжджала Toyota Camry в новому кузові. В салоні така коштує 700 тис. грн в мінімальній комплектації.

Восени ж поряд з Офісом генпрокурора Іллю Киву підбирав вже інший автомобіль. Це також Toyota Land Cruiser 200, але старішої моделі, ніж та, котру журналісти помічали раніше. В цьому авто є одна суттєва деталь: двері та вікна в рази товщі, а це може вказувати на модифікацію під бронеавтомобіль. Орієнтовна ціна такого авто близько 5 млн грн.

У коментарі журналістам нардеп підтвердив, що користується броньованим позашляховиком через «загрозу його життю».

Водночас у його декларації за 2019 рік є лише один позашляховик – Toyota Land Cruiser 200 вартістю 2,19 млн грн, котрий записаний на брата Киви – Дмитра. Відомості про комплектацію відсутні.

Раніше нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива отримав понад 1 млн грн за оренду своєї жомової ями від підприємства, заснованого мешканцем окупованої території, який симпатизує терористам. Печатки цієї фірми вилучили силовики восени 2020 року під час обшуку велетенського конвертаційного центру з обігом в 15 мільярдів гривень, частиною якого й була ТОВ «Компанія «Сіквел».

Як повідомлялося, за останній рік щонайменше півтора десятка народних депутатів оновили свої автопарки. Серед нових депутатських автомобілів – Mercedes, Land Cruiser і навіть Rolls-Royсе.

Нещодавно стало відомо, що нардеп Олександр Дубінський вирішив розпродати свій розкішний автопарк.

У соцмережах поширили інформацію з сайтів, де, ймовірно, виставлені на продаж машини парламентаря. Так, на одному з ресурсів, що спеціалізуються на продажу машин, були виставлені Cadillac Escalade, Mercedes-Benz G 55 AMG і Honda S2000.