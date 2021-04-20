«Чемодан, вокзал…»: у мережі висміяли повернення російських дипломатів з Чехії (фото)

У коментарях користувачі також жартують з приводу дошки, відзначаючи, що можливо, це улюблена прасувальна дошка, без якої нічого не переться

Літак ВПС Чехії привіз частину з 20 співробітників посольства та членів їхніх сімей

У мережу потрапили фото, як російські дипломати, яких уряд Чехії вислав із країни через підозри в причетності до вибухів на армійських складах в 2014 році, тягли з собою техніку і навіть прасувальні дошки.

Відповідні фото опублікував на своїй сторінці у Fecebook користувач Олександр Гром.

«На першому фото прасувальна дошка, перевезення якої коштує дорожче, ніж її вартість», – зазначив Гром. У коментарях користувачі також жартують з приводу дошки, відзначаючи, що можливо, це улюблена прасувальна дошка, без якої нічого не переться.

«В коробках, можливо, унітази з будівлі посольства, які є дефіцитом на росії)) Уявив картину, як колишній дипломат копає яму, ставить зверху доски, прорізає дірку і урочисто встановлює над цим сооруженієм імпортний унітаз. Потім це все дєло прикриває кабінкою з грубо тесаних досок і зверху лист шифера», – іронізував у коментарі Гром.

Нагадаємо, літак ВПС Чехії привіз частину з 20 співробітників посольства та членів їхніх сімей. Кілька дипломатів повертаються власними автомобілями.

«Вони можуть пишатися своєю роботою. Вони нічого не зробили, вони просто розплачуються за реакцію російської сторони на виправдані дії Чехії», – заявив віцепрем’єр Ян Гамачек.

Влада Чехії в суботу повідомила про рішення вислати російських дипломатів. За версією Праги, йдеться про співробітників розвідки, які працюють під дипломатичним прикриттям. Чеська влада пішла на такий крок, оскільки, за її версією, російські спецслужби виявилися причетними до вибуху складу боєприпасів у Чехії в 2014 році. Тоді загинули дві людини.

Тим часом, прес секретарка президента Зеленського Юлія Мендель стала героїнею фотожаб через дрескод у Парижі.